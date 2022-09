Ništa od puta za Berlin, Litvanci poslali "zmajeve" kući

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je učešće na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu.

Iako su imali dvije meč loptu, "zmajevi“ nisu uspjeli da viziraju kartu za Berlin gdje se igra završnica šampionata. U današnjem meču odluke petog kola grupe B, bh. košarkaši su poraženi od Litvanije (70:87) koja kao četvrtoplasirana selekcije iz grupe B ide u osminu finala (igra protiv Španije). BiH je završila na petom mjestu sa skorom 2-3.

Sjajne igre tokom čitavog turnira, dvije pobjede, protiv Mađarske i Slovenije nisu bile dovoljne da se BiH plasira u nokaut fazu, a iako je isti učinak imala i Litvanija, ona je zbog međusobnog duela ipak prošla dalje, iako je nakon prva tri kola imala skor 0-3. Iscrpljujuće utakmice, posebno ona sa Francuzima ostavili su traga na bh. timu koji nije mogao energetski da parira Litvaniji. Sve u svemu četi Adisa Bećiragića se nema šta zamjeriti, odigrali su sjajan turnir i pokazali da se mogu nositi sa najboljim selekcijama.

Litvanci su bolje otvorili meč, te u 4.minuti imali vodstvo 13:7, no Džanan Musa je bio raspoložen i nije dopuštao da se Litvanci previše odlijepe. Na drugoj strani nezaustavljiv je bio Marius Grigonis koji je ubacio 14 poena u prvih osam minuta. Prvi 10 minuta završeno je rezultatom 28:28 nakon što je Jusuf Nurkić pogodio trojku sa zvukom sirene. Musa je u prvom periodu ubacio 11, a Nurkić 9 poena.

Izjednačanu igru gledali smo i početkom nastavka, niko nije usipio da dođe do osjetnije prednosti, nakon 15 minuta Litvanija je vodila 40:36, a nakon poena Rokasa Jokubaitisa (42:26), Bećiragić je bio primoran zvati tajmaut. Musa je pogodio trojku za 39:44 nakon što je BiH bila u minusu od sedam poena, ali Domanatas Sabonis je zahvaljujući slobodnim bacanjima odveo Litvance na plus 8 u 17. minuti (47:39). U sljedećem napadu bilo je prvi put dvocifrena razlika (39:49). Bile su to žute minute u igri bh. tima, što je rezultiralo da na odmor odu sa minus 14 (42:56).

Nakon prve minute treće četvrtine bilo je već 59:42 i time je praktički već tada bilo riješeno pitanje pobjednika. U 23. minuti na semaforu je stajalo 62:42 i bilo je jasno da bh. reprezentacija nema snage da se vrati u meč. U finišu četvrtine BiH je napravila seriju te došla na minus 11 (59:70), ali u posljednjih 10 minuta se ipak ušlo pri rezultatu 75:59.

Posljednja četvrtina bila je puka formalnost, jer je Litvanija rutinski sačuvala stečenu prednost i upisala pobjedu vrijednu osmine finala. Najefikasniji u redovima BiH bili su Džanan Musa (20) i Jusuf Nurkić (13). Kod Litvanije Grigonis je imao 16, a Jonas Valenčiunas 13 poena.