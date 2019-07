Njemice brane titulu, "zmajice" ciljaju opstanak

Sarajevo će od 6. do 14. jula biti domaćin Evropskog prvenstva u košarci za juniorke (U-18) gdje će se 16 najboljih selekcija boriti za titulu prvaka Evrope. BiH, kao domaćin Eura, za cilj će imati opstanak u elitnom rangu, a potajno se nadaju i plasmanu među osam najboljih.

Košarkaški savez BiH prvi organizuje EP za žene u elitnom rangu, a prema riječima generalnog sekretara Amera Čolana, sve je spremno za prvenstvo, koje počinje u subotu utakmicama između Italije i Belgije, te Francuske i Izraela (14 sati).

"Privode se kraju posljednje pripreme, ali slobodno mogu reći da je sve spremno za Eurobasket. Stigle su sve selekcije, sudije, delegati, kao i i gosti iz FIBA, među kojima će biti i izvršni direktor Kamil Novak. Očekujemo oko 500 gostiju", rekao je Čolan, dodavši da mlade "zmajice" jedva čekaju početak prvenstva.

U taboru bh. juniorki nisu se željeli upuštati u prevelike prognoze. Istaknuto je da bi uspjeh bio opstanak u A diviziji, a ako se ukaže prilika za nešto više, iskoristiće je. Selektor Slaviša Ožegović je uoči prvenstva naglasio da je prednost njegovih izabranica domaći teren i igra u tranziciji. BiH se nalazi u teškoj Grupi D, gdje su još smještene selekcije Litvanije, Poljske i Letonije, s kojom će "zmajice" otvoriti šampionat.

Sistem takmičenja je takav da svih 16 selekcija nakon grupne faze prolazi u šesnaestinu finala, odakle kreće nokaut faza. Ekipe plasirane od 14. do 16. mjesta ispašće u B diviziju. Od selekcija iz regiona još učestvuju Srbija i Hrvatska, kojim će takođe primarni cilj biti opstanak u najjačoj diviziji.

"Nalazimo se u izuzetno teškoj grupi. Njemice su aktualne prvakinje Evrope, Belgija je to bila prije dvije godine. Nema slabih protivnika i do eventualnog četvrtfinala morat ćemo preko najboljih, iako nam je primarni cilj opstanak u A diviziji, ali o tome ćemo razmišljati ako ne uspije plan A, a to je napad na osam najboljih u Evropi", rekao je selektor Hrvatske, Dean Nemec.

Titulu osvojenu prošle godine brani Njemačka, koja će prema najavama stručnjaka uz Španiju, Mađarsku, Francusku i Belgiju biti najozbiljniji kandidat za najviši plasman. Sve utakmice biće odigrane u Centru "Skenderija", u dvoranama "D1" i "Mirza Delibašić".

U subotu su na programu utakmice prvog kola u kojem se sastaju, Grupa A: Italija - Belgija (14 sati), Hrvatska - Njemačka (20.45), Grupa B: Rusija - Srbija (16.15), Mađarska - Bjelorusija (20.45), Grupa C: Francuska - Izrael (14), Češka - Španija (18.30), Grupa D: Litvanija - Poljska (16.15), BiH - Letonija (18.30).