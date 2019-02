Njujork prekinuo loš niz, pobjede Nju Orleansa i Orlanda

​Košarkaši Njujorka prekinuli su očajan niz od 18 poraza, pošto su pobijedili na gostovanju Atlantu 106:91 u NBA ligi.

Za prvi trijumf još od 5. januara i meča protiv Los Anđeles Lejkersa najzaslužniji bio je Denis Smit junior sa 19 poena, Kadim Alen i Džon Dženkins dodao su po 14, dok je kod domaćina Dvejn Dedmon ubacio 21.

Nju Orleans je "preživio" tripl-dabl Rasela Vestbruka i sjajan učinak od 44 poena, 14 skokova i 11 asistencija, za trijumf 131:122.

Gorak ukus pobjede ostavila je povreda ramena Entonija Dejvisa, pa ostaje pitanje da li će biti spreman za Ol-star u Šarlotu predstojećeg vikenda.

Pelikane su vodili Džulijus Rendl sa 33 i Džru Holidej sa 32 poena, a kod Tandera se istakao još Pol Džordž sa 28.

U posljednjem meču sinoć, Orlando je bio bolji od Šarlota 127:89 uz 21 poen Terensa Rosa.

@Dennis1SmithJr records 19 PTS, 7 AST to steer the @nyknicks by ATL on the road! #NewYorkForever pic.twitter.com/flQEmKds7J