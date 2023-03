Njujork svjedočio sjajnoj partiji Niksa (VIDEO)

Mlađi se ne sjećaju ovako dobrih Niksa. Noćas je Njujork nakon dva produžetka slavio u Bostonu, a Imanuel Kvikli je u odsustvu povrijeđenog Džajlena Bransona izrastao u heroja. On je proveo na terenu 55 minuta, ubacio 38 poena, veče karijere za devetu pobjedu u nizu svog tima. Rendl je dodao 31 poen, Baret 29. Kod Seltiksa koji su u krizi, 40 poena Tejtuma, Braun je dodao 29. "Kelti" su izgubili tri od posljednja četiri meča i sada kasne 1.5 pobjedu za Milvokijem.

The New York Knicks extended their winning streak to games after a THRILLING 2OT win! Immanuel Quickley put up 38 points, 8 rebounds, 7 assists, 4 steals & 2 blocks pic.twitter.com/AnzPiRNeJI