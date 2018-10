Nokautirao košarkaša porijeklom iz BiH i dobio otkaz u klubu

Košarkaš austrijskog kluba Vels Ervin Zulić, inače porijeklom iz Bosne i Hercegovine, izvukao je deblji kraj kada je na njega divljački nasrnuo igrač Kapfenberga Dejvid Samjuels.

Pri ubjedljivoj prednosti Zulićevog tima 75:56, igrač bh. korijena zakucao je i "objesio se" na obruč. Tom prilikom je malo zakačio Samjuelsa koji je krenuo po loptu, što je ovoga mnogo iznerviralo.

Košarkaš Kapfenberga divljački je nasrnuo na Zulića, udario ga pesnicom u glavu i nokautirao.

Samjuels je, logično, isključen iz utakmice, a Kapfenberg mu je trenutno uručio otkaz.

David Samuels of Austrian team Kapfenberg punched Erwin Zulic of Wells in the face and was ejected in fourth quarter. Nobody apologized for what Samuels did.



