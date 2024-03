Nova MVP lekcija nezaustavljivog Srbina (VIDEO)

​Mnogi vjeruju da će ovo biti finale bitke za prsten, odnosno da će Denver braniti krunu baš protiv Bostona u junu, a MVP lekciju bi i tu mogao držati nezaustavljivi Srbin. Kako bi moglo da izgleda, vidjeli smo u noćašnjem sudaru dva strašna tima u Koloradu. I ponovo je šampion, kao i u meču u Masačusetsu odnio pobjedu.

Dominirao je Nikola Jokić, novi, 20. tripl-dabl u sezoni. Srpski košarkaš je ubacio 32 poena, 12 skokova, 11 asistencija. Denver je preživio i veliku noć Džajlena Brauna koji je brojao do 41, i dodao 13 asistencija. Ali, sjajni košarkaš Seltiksa je promašio i sedam bacanja. Kod gostiju dobar i Porzingis, 24 poena, 12 skokova, Tejtum je završio sa 15.

Joker did Joker things to lead the @nuggets over the 1st-place Celtics 32 PTS | 12 REB | 11 AST pic.twitter.com/GKi4y9Lbuv