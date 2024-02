Nova pobjeda Denvera, Jokić nadomak tripl-dabla (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Los Anđeles Lejkerse rezultatom 114:106 zabilježivši treću pobjedu u nizu.

Nagetsi su vodili tokom većeg dijela utakmice, ali su Lejkersi na tri minuta pred kraj uspjeli da izjednače i uvedu meč u neizvesnu završnicu.

Međutim, raspucao se u tim trenucima Džamal Mari, dok je Nikola Jokić svojim asistencijama doprinio novoj seriji Denvera na koju Lejkersi nisu imali odgovor.

Jokić je meč završio sa 24 poena uz devet pogođenih šuteva iz 20 pokušaja, a dodao je i 13 skokova i devet asistencija. Džamal Mari se istakao sa 29 poena, 11 asistencija i sedam uhvaćenih lopti, dok je Majkl Porter imao veoma dobro šutersko veče koje je obilježio sa 27 poena.

Na drugoj strani Entoni Dejvis je postigao 32 poena, dok je Lebron Džejms dodao 25, uz devet skokova i sedam asistencija.

The Nuggets ripped off 8-straight points after the Lakers tied it up late Denver wins 114-106 in LA. pic.twitter.com/byTXZGqsXD