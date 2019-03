Nova pobjeda Denvera nad Oklahomom, Jokić sjajan

Srpski košarkaš Nikola Jokić sa 23 poena i čak 16 skokova vodio je Denver do pobjede na gostovanju Oklahomi od 115:105 u NBA ligi.

Jokić je sjajnom dabl-dabl učinku dodao još tri asistencije, uz šut iz igre 10/16 za 34 minuta na parketu.

Pored srpskog centra, iz Nagetsa istakao se Džamal Marej sa 27, a na drugoj strani Rasel Vestbruk sa 27 i Pol Džordž sa 25 poena.

Denver je pokazao da mu leže dueli s Tandersima jer ih je četvrti put savladao u isto toliko mečeva ove sezone, ali se i izjednačio na vrhu Zapada sa Golden Stejtom s skorom 51-24.

