Nova pobjeda Kingsa, Bjelica ponovo sjajan

Košarkaši Sakramento Kingsa ostvarili su četvrtu pobjedu u nizu u NBA ligi pošto su na Floridi savladali Orlando Medžik rezultatom 107:99.

Jedan od najzaslužnijih za trijumf Kraljeva bio je srpski košarkaš Nemanja Bjelica, koji je nastavio sa sjajnim partijama od starta sezone. Bijeli je kao starter za 29 minuta ostvario 21 poen, osam skokova, asistenciju i dvije ukradene lopte.

Pored njega, zapaženu rolu imali su Badi Hild sa 25 poena i 11 skokova, Vili Koli-Stejn sa 14 poena i 11 uhvaćenih lopti i Di'Eron Foks sa 14 poena i pet asistencija. Marvin Bigli treći je meč završio sa 10 poena imao i devet skokova.

Belly came through big for the squad tonight! pic.twitter.com/UHQ2gYXlkW