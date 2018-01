Nova povreda Tea, Hjuston ne može bez Hardena

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa savladali su Hjuston Rokitse na strani u derbiju Zapadne konferencije rezultatom 124:114.

Iako je u ovom meču bio lišen usluga najboljeg igrača Džejmsa Hardena, Hjuston je većim dijelom meča bio ravnopravan rival aktuelnom šampionu. Ipak, treba istaći da i u redovima Golden Stejta nije bilo Kevina Durenta.

Rokitsi su u prve tri četvrtine imali i najveću prednost plus 9 (61:52), ali su gosti iz Ouklenda u finišu treće dionice serijom 10:0 došli u vođstvo, koje do kraja nisu ispustili. Razlika u korist Voriorsa bila je i dvocifrena u nekoliko navrata u posljednjoj četvrtini, a Hjuston je najbliže uspio da priđe na minus 5.

Najzaslužniji za trijumf Voriorsa bio je Drejmond Grin, koji je zabilježio tripl dabl - 17 poena, 14 skokova i 10 asistencija, a poslovično efikasni bili su Stef Kari i Klej Tompson. Prvi je ubacio 29 poena (10/20 iz igre) i uhvatio devet lopti, dok se drugi zaustavio na 28 poena (11/21 iz igre, 6/10 za tri). Dejvid Vest je pobjedi doprinio sa 12 poena, a Nik Jang je ubacio 11.

Kod Hjustona, Erik Gordon je meč završio sa 30 poena (12/24 iz igre, 2/9 za tri), Kris Pol je ubacio 28 (10/22 iz igre) uz sedam skokova i devet asistencija, centar Klint Kapela je ostvario dabl-dabl (15p, 10sk). Odličnu partiju sa klupe pružio je Džerald Grin sa 29 poena (8/15 za tri). On bi uskoro trebalo da dobije i ugovor do kraja sezone sa Raketama.

Poslije te pobjede, Voriorsi imaju skor 31-8 i prvi su na Zapadu, dok je Hjuston drugi sa 27 pobjeda i 10 poraza.

Košarkaši Oklahoma Siti Tandera savladali su na gostovanju Los Anđeles Kliperse rezultatom 127:117.

Pored novog tripl-dabla Rasela Vestbruka, 13. ove sezone, sa 29 poena (11/24 iz igre), 12 skokova i 11 asistencija, duel u Stejpls centru obilježila je i povreda stopala Miloša Teodosića, koji je zbog toga propustio cijelo drugo poluvremenu. Do tada, srpski plej je za devet minuta na parketu ubacio dva poena (1/2 iz igre) i zabilježio četiri asistencije.

Oklahoma je do trijumfa i protiv drugog tima iz Los Anđelesa u dva dana došla, prije svega, zahvaljujući sjajnoj posljednjoj dionici, koju je dobila 33:20.

Klipersi su do tada bili bolji rival i gotovo sve vrijeme bili u prednosti, koja je u drugoj četvrtini iznosila i maksimalnih plus 13 (53:40). Od tada, Tanderi su zaigrali znatno bolje, anulirali zaostatak i serijom 10:0 prešli u vođstvo već sredinom treće dionice (79:71). Do starta posljednjih 12 minuta, ekipe su se još nekoliko puta smjenjivale u vođstvu, a onda je uslijedila nova serija Oklahome i odlazak na plus 9 (106:97), poslije čega Klipersi nisu uspjeli da se vrate.

Pored pomenutog Vestbruka, najzaslužniji za trijumf Tandera bili su Pol Džordž sa 31 poenom (12/16 iz igre, 5/8 za tri) i šest skokova i Karmelo Entoni sa 22 poena. Stiven Adams je bio nadomak dabl-dabla (12p, 9sk), a isti broj poena zabilježio je Rejmond Felton.

Kod Klipersa, Deandre Džordan i Lu Vilijams imali su dabl-dabl učinke. Džordan je pored 26 poena sakupio i 17 lopti, dok je Vilijams uz isto broj poena dodao i 10 asistencija. Dobru ol-raund partiju pružio je Blejk Grifin (24p, 9sk, 7as).

Poslije tog trijumfa, Tander je peti na Zapadu sa 22 pobjede i 17 poraza, dok su Klipersi, kojima je ovo prvi poraz poslije četiri trijumfa, deveti sa 17-20.

(Sportklub.rs)