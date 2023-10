Novi derbi i nova pobjeda Partizana

Novi derbi, ista Arena, istva dva tima i pogodite, isti ishod. Ekipa Partizna slavila je nad Crvenom zvezdom rezultatom 98:87 u okviru ABA lige.

Bio je ovo drugi derbi vječitih u samo četiri dana, ali nije se puno toga promijenilo osim da je Partizan po svemu pokazano bio još ubjedljivi nego minuli četvrtak.

Čini se da se Zvezda trenutno muči sa samopouzdanjem, malo je onih u ''crveno-belom'' dresu koji trenutno imaju hrabrosti da povedu.

Mnogi će reći da šok terapija sa smjenom trenera nije uspjela.

Ispostavilo se da je ključni period meča bila druga četvrtina, koju su ''crno-beli'' dobili rezultatom 30:11 i vratili se iz zaostatka koji su imali u prvoj dionici. U prvoj polovini treće četvrtine vođstvo domaćih je samo raslo do maksimalnih +19, ali tada je fantastično zaigrao Šabaz Nejpir i gotovo svojeručno smanjio zaostatak na jednocifren broj poena. U četvrtoj četvrtini Zvezda je dolazila i do -6, ali nije stigla do potpunog preokreta.

Najefikasniji u ekipi Željka Obradovića bio je Kaminski sa 22 poena, iza njega sjajni Avramović sa 15, dok je Ledej brojao do 13.

U poraženoj ekipi najraspoloženiji je bio Amerikanac Šabaz Nejpir sa 23 poena, a najviše mu je pomagao Gedraitis koji ih je imao 13.

Za razliku od prethodnog derbija, Partizan nije mogao da računa na svog kapitena Kevina Pantera, a što se tiče Zvezde ponovo u timu nije bilo sprskih bekova Branka Lazića i Nemanje Nedovića uz jedan velikih nedostatak u liku Adama Hange.

