Novi detalji analize: Tri stvari nedostajale Kobijevom helikopteru

Istraga u vezi s padom helikoptera Kobija Brajanta je u toku. Traže se uzroci pada i istražioci pokušavaju da pronađu šta se tačno dogodilo.

Dok traje istraga, CNN je objavio tekst u kojem navodi da je helikopter koji je prevozio Kobija, njegovu kćerku Đijanu i još sedmoro ljudi imao tri bitne falinke.

"Poslije prvih analiza vidi se da je imao nekoliko bezbjednosnih mana koje su preporučene još prije 14 godina. Nije imao sistem za prepoznavanje terena i upozorenje (TAVS), nije imao snimač glasa u kokpitu, kao ni snimač podataka leta (flight data recorder)", rečeno je za CNN iz Nacionalnog odbora za bezbjedan transport (NTSB).

Uz to dodaju da je veliko pitanje da li bi i sa ove tri stavke nesreća bila izbjegnuta, ali bi šanse za to bile veće. Helikopter Sikorski S-76 je proizveden 1991. godine, a tek od 2005. godine je Savezna administracija za avijaciju tražila da se spomenute stavke dodaju u svaki helikopter poslije nesreće u kojoj je poginulo 10 osoba, ali to nije bila obaveza.

Navode da bi sve to koštalo oko 42.000 dolara, mada se ne slažu svi da je TAVS sistem toliko dobra stvar.

"Helikopteri često lete na nižim visinama i u takvim situacijama bi TAVS često davao upozorenja, pa bi piloti morali sve to da ignorišu. Morate pažljivo da procijenite sve i da donesete odluku" rekao je Peter Goelc, bivši direktor Nacionalnog odbora za bezbjedan transport.

Kako i sam ističe, veliki je problem što ove stavke nisu obavezne za sve helikoptere.

"Neki su ranije pričali kako su snimači podataka leta preveliki i preteški, sada to nije slučaj. Imaju možda dva-tri kilograma. Zaista, kada čujem da tako bitne stvari nisu obavezne ne mogu to da razumijem. To mi je neshvatljivo", jasan je Goelc.

"Ajlend ekspres korp", firma u čijem helikopteru se tog kobnog dana vozio Brajant sa još osmoro ljudi, odbila je da komentariše zbog čega te tri stavke nisu bile dio letjelice.

(Novosti.rs)