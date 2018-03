Novi tripl-dabl Jokića, Tea nigdje

Denver je ostvario veliku pobjedu na svom parketu protiv Detroita , a kao i u mnogim prethodnim mečevima ključnu ulogu imao je reprezentativac Srbije Nikola Jokić, koji je ponovo došao do tripl dabla.

Ovog puta je Jokić do tripl dabla, osmog u sezoni, došao tek u posljednjoj četvrtini, ali ono što je najvažnije Nagetsi su slavili. Iako su imali i 26 poena razlike krajem treće četvrtine, Pistonsi su serijom 27-6 došli na samo pet poena minusa. Ipak, uspjeli su domaći da izdrže ovaj nalet i zabilježe bitan trijumf u borbi za plej-of.

Jokić je meč završio sa 23 poena, 12 skokova, 10 asistencija i po tri ukradene lopte i blokade. Na drugoj strani Blejk Grifin postigao je 26, dok je Andre Dramond zabilježio 21 poen uz 17 skokova.

Denver je sada deveti na Zapadu sa skorom 38-31 i imaju pobjedu više, ali i poraz više od Klipersa, dok im osmoplasirana Juta, poslije ubjedljivog trijumfa nad Finiksom 116:88 bježi jednu pobjedu. Detroit je deveti, ali na Istoku sa 30-38 i zaostaju za osmim Majamijem čak šest pobjeda.

Zahuktavaju se borbe na Zapadu, kako za prvo mjesto tako i za plej-of pozicije. Hjuston je ostao lider zahvaljujući novoj pobjedi, ovog puta nad Klipersima 101:96, koje ovaj poraz dodatno udaljava od doigravanja.

Klipersi su se odlično držali protiv ekipe koja je pretrpjela samo jedan poraz u posljednjih 20 mečeva. Čak su i vodili na poluvremenu 51:47, a sredinom treće četvrtine i plus 12. Međutim, domaćin je preokrenuo do početka posljednje četvrtine, a onda rutinski priveo meč kraju.

Kod pobjednika Džejms Harden je zabilježio 24 poena, sedam asistencija i pet skokova, dok je Klint Kapela imao 19 poena, 12 skokova i čak šest blokada. Na drugoj strani Tobajas Heris imao je 29 poena, Ostin Rivers 20, Diandre Džordan 18 skokova, dok je Miloš Teodosić za 20 minuta zabilježio svega tri poena, uz jednu pogođenu trojku iz dva pokušaja, četiri asistencije, po ukradenu loptu i blokadu i dva skoka.

Hjuston je lider Zapada sa skorom 54-14, dvije pobjede više od Golden Stejt Voriorsa, dok su Klipersi deveti sa 37-30, pobjedom manje u odnosu na Jutu Džez.

San Antonio Sparsi pobjegli su sa osmog mjesta i imaju sada dvije pobjede više od Klipersa, koliko i Nju Orleans koji je savladan u Teksasu. Sparsi su slavili 98:93 uz 25 poena Lamarkusa Oldridža i dabl dabl Dežaunte Mareja od 18 poena i 12 skokova, uz četiri ukradene lopte. Kod gostiju Džru Holidej je bio najefikasniji sa 24 poena, Entoni Dejvis postigao je 21 uz 14 skokova, dok je Nikola Mirotić zabilježio šest poena i 10 skokova. Pelikansi su na šestom mjestu sa 39-30, dok Sparsi imaju isti učinak.

Memfis nije uspio da se pomjeri sa posljednjeg mjesta lige jer je poražen od Čikaga 111:110 pogocima Antonija Bleknija sa linije slobodnih bacanja. Kod pobjednika Zek Lavin je bio najefikasniji sa 20, dok je na drugoj strani Tajrik Evans imao 25 poena.

Filadelfija je ostvarila izuzetno važnu pobjedu na gostovanju Njujork Niksima u Medison Skver Gardenu 118:110 fenomenalnom partijom u četvrtoj četvrtini, uz ogroman doprinos Darija Šarića.

Poslije ravnopravne prve četvrtine koja je završena 32:32, Niksi su dodali gas i do poluvremena otišli na +8 (48:40), a u trećoj dionici došli su i do plus 12. U posljednjih pet minuta imali su 104:98, a onda je krenuo uragan iz grada bratske ljubavi, predvođen u prvom redu Darijom Šarićem.

Hrvatski internacionalac je sa šest poena dao odlučujući doprinos seriji 15-2 i prelamanju rezultata u korist gostiju. Šarić je meč završio sa 21 poenom, uz šut iz igre 7/13, 4/8 za tri poena i 12 skokova. Najefikasniji kod pobjednika bio je Džoel Embis sa 29 poena uz 10 skokova, a Ben Simons imao je novi tripl dabl učinak od 13 poena, 12 asistencija i 10 skokova.

Na drugoj strani Majkl Bizli imao je 24 poena, 13 skokova i sedam asistencija. Filadelfija je šesta na Istoku sa 37-30 i ima sedam pobjeda više od Detroita, koji je prvi ispod plej-of crte 15 utakmica pre kraja ligaškog dijela. Njujork je 11. na Istoku sa 24-45.

Lider Istoka Toronto dosta se mučio na gostovanju protiv Indijane, ali je zahvaljujući poslijednjoj četvrtini, koju je dobio 29:20 uspio da zabilježi pobjedu 106:99. Kod pobjednika najefikasniji je bio Demar Derozan sa 24 poena, ali su prevagu odnijeli visoki igrači Jonas Valančijunas sa 16 poena i 17 skokova, uz četiri blokade, kao i Serž Ibaka sa 13 poena i 11 skokova. Na drugoj strani Daren Kolison je bio najefikasniji sa 22 poena, a očajan je bio Bojan Bogdanović sa svega šest uz šut iz igre 1/10. Toronto je lider na Istoku sa 51-17 i odranije obezbijeđenim plej-ofom, dok je Indijana četvrta sa 40-29.

U derbiju začelja Šarlot je kao gost savladao Atlantu 129:117 i nanio joj peti uzastopni poraz.

Klivlend je zabilježio novi poraz na turneji po Zapadu, ovog puta od Portlanda 113:105 i na taj način pokazao da brojne slabosti otkrivene u posljednjih nekoliko nedjelja nisu nimalo slučajnost, a ovim je ugrožena i prednost domaćeg terena u prvoj rundi plej-ofa.

Trostruki uzastopni šampion Istoka bio je ravnopravan rival samo u prvom poluvremenu. Domaćin nošen sjajnim tandemom Lilard-Mekolum u drugoj je odlijepio svoj tim i gostima nije pružio ni najmanju priliku da se vrate u meč. Na kraju su Lilard i Mekolum meč završili sa po 24, odnosno 29 poena. Moris Harkls postigao je 17, a Jusuf Nurkić sedam uz šut iz igre 3/9, ali je zabilježio i 10 skokova. Kod gostiju jedino je Lebron Džejms bio raspoložen za igru, sa 35 poena, 14 skokova i šest asistencija.

Ovo je Portlandu 11. uzastopna pobjeda, kojom se popeo na treće mjesto Zapada sa skorom 42-26. Sa druge strane Klivlend je četvrti sa 39-29, ima pobjedu manje od Indijane, ali isti broj trijumfa kao i Vašington, koji ima poraz više. Filadelfija ima dvije pobjede manje od Klivlenda, ali i samo jedan poraz više, tako da je ekipa Lebrona Džejmsa pod ozbiljnim pritiskom i ukoliko se u finišu ligaškog dijela ne uozbilji, sasvim sigurno neće biti među prve četiri na Istoku, što znači da će ostati bez prednosti domaćeg terena u prvom kolu plej-ofa.

