Novicki hvalio Srbina: Jokić je nevjerovatan

Skromnom momku iz Sombora, Nikoli Jokiću divi se cijeli svijet! Najnovije hvale u nizu Srbin je primio od legende NBA lige, Dirka Novickog koji je hvalio igrača Denvera i istakao da pomenuti igra nevjerovatno za svoj klub.

Jokić predvodi Denver Nagetse u velikom finalu NBA lige protiv Majamija, a rezultat u seriji je trenutno 2:1.

Blista Nikola iako nije bio MVP regularnog dijela, a noćas od 02.30 časova ima priliku za meč loptu sa svojim timom.

Dok se sprema da još jednom zablista, nema ko ga ne hvali, a među onima koji su zadivljeni Jokićem je i čuveni Nijemac, Novicki.

U intervjuu za "ESPN" imao je samo riječi hvale za povremenog srpskog reprezentativca.

"Presrećan sam zbog njega. On je nevjerovatan, jedan od najboljih igrača na svijetu. I on to pokazuje upravo sada, na velikoj sceni NBA. Nije najbrži, nije najveći atleta, ali uprkos tome, iako mu nije lako da bude najbolji, uspjeva da sve izgleda lako. Divim se tome kako Jokić koristi precizan rad nogu kako bi i dalje imao prednost u odnosu na skoro svakog defanzivca koji pokuša da ga zaustavi" rekao je Novicki.

Jokić se, kao i uvijek, ne obazire ni na pohvale ni na eventualne kritike, već uoči finala svaki slobodan trenutak provodi sa svojom porodicom, prenosi "Informer".