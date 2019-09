Novinar ESPN-a: Umjetnost, prije bih gledao Srbiju nego išao na Havaje

Uživanje je gledati igru košarkaške reprezentacije Srbije na Svjetskom prvenstvu u Kini, poručio je poznati novinar američkog ESPN-a Fran Frašila.

Frašila, koji je ranije hvalio i Partizan nazivajući ga evropskim Boston Seltiksima, nije krio oduševljenje nakon što su "Orlovi" ostvarili četiri ubjedljive pobjede na Mundobasketu.

"Kad bi mi neko ponudio dvije sedmice u Mauiju na Havajima ili da dvije sedmice gledam reprezentaciju Srbije na treninzima kako se priprema za Svjetsko prvenstvo, nema nimalo sumnje šta bih izabrao. Ljudi shvataju košarku na način kao niko drugi na svijetu. Umjetnost", napisao je Frašila na Tviteru.

If someone gave me a choice of two weeks in Maui or two weeks watching Serbia practicing to prepare for @FIBAWC, it’s not even close. There is an understanding of basketball that is rarely taught anywhere around the world. Artistry.