Novinar iznervirao Popoviča: Ćutaćeš dok ja pričam

Selektor košarkaša SAD Greg Popovič iznervirao se nakon pitanja novinara Atletika, poslije poraza od Australije.

Amerikanci su prvi put u 30 godina doživjeli dva uzastopna poraza, i to uoči Olimpijskih igara.

Novinar Džo Verdon je pitao Demijena Lilarda kako je bilo gledati kolege kako "razbijaju" protivnike na turnirima, a oni sada doživljavaju potpuno drugačije iskustvo.

"Dozvolite i meni da odgovorim na ovo pitanje", uskočio je Popovič u konverzaciju nakon što je Lilard istakao "drugačije" stanje u međunarodnoj košarci sa mnogo više NBA igrača.

"Postavili ste istu vrstu, isti oblik pitanja i prošli put kada ste pretpostavili stvari koje nisu tačne. Samo ste pomenuli 'razbijanje' ovih ekipa. To se nikad nije dogodilo. Ne znam otkud vam to", dodao je iskusni trener, prenio je B92.

Novinar Verdon je pokušao da objasni svoje pitanje, što je Popoviča samo dodatno razjarilo, pa je reagovao u svom prepoznatljivom stilu.

"Mogu li ja da završim? Mogu li da završim? Mogu li da završim svoju izjavu? Mogu li da završim izjavu? Da li ćete mi dozvoliti da završim izjavu ili ne?", nastavio je Popovič, "Ćutaćeš dok ja pričam, a onda ću ja slušati tebe".

"Kada pričate o prošlosti da smo 'razbijali' ove druge ekipe, pod jedan, ne poštujete druge timove. Pričao sam sa vama o istoj stvari prošli put. Imali smo neke veoma neizvjesne utakmice sa četiri ili pet zemalja na ovim turnirima. Dobre timove ne možeš da 'razbiješ'. Određene utakmice mogu da se dogode tokom turnira, na Svjetskim prvenstvima i Olimpijskim igrama, kada neko bude 'razbijen'. Ali generalno, niko ne 'razbije' dobar tim. Tako da, kada tako nešto kažete to je kao da pretpostavljate da je stalno tako. A to nije tačno", zaključio je selektor SAD.

