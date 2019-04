Nuhodžić: Nije istina da sam pljuvao košarkaše Zvezde

Amar Nuhodžić, sin ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludina Nuhodžića, negirao je da je pljuvao igrače Crvene zvezde po njihovom izlasku na parket Sportskog centra "Morača" u finalnoj utakmici ABA lige u Podgorici.

"Istina je da sam uvijek na stolicama do tunela i da svaku utakmicu bodrim klub strastveno i emotivno kao i posljednji put, ali isto tako ne mogu da ostanem imun na uvrede i komentare bez osnova, jer niti mi kućno vaspitanje dozvoljava, niti bih ikad, kao bivši sportista, takav ispad sebi dozvolio", kazao je Nuhodžić za "Vijesti".

"Ukoliko se neko našao uvrijeđen, upućujem moje iskreno sportsko izvinjenje. A da navijam i da ću navijati za svoj klub - to uvijek, ali sportski, kao i do sad", zaključio je on u reagovanju.

