Nurkić: Baka mi ima virus korona i u komi je, nosite proklete maske

Portland Trejl Blejzersi pobijedili su sinoć Memfis Grizlise 140:135 nakon produžetka.

Odličnu utakmicu odigrao je povratnik Jusuf Nurkić koji je da 18 poena uz devet skokova, pet asistencija i šest blokada. Ali, košarkaš BiH je nakon utakmice bio vrlo tužan te je novinarima rekao šta ga muči.

"Ovo su mi najteži dani u životu. Moja baka ima korona virus i u komi je. Mislim da ljudi nisu svjesni koliko je ovo s***e ozbiljno. Ljudi, čuvajte se i nosite te proklete maske", rekao je Nurkić koji je razmatrao i odlazak iz strogo čuvanog NBA kampa kako bi posjetio baku, ali je odustao.

On nije jedini košarkaš u NBA čiji članovi porodice su zaraženi korona virusom.

Majka Karl-Entonija Taunsa je u aprilu umrla od virusa, a zvijezda Minesote je svoju ličnu tragediju iskoristila kako bi povećala svijest ljudi od opasnosti korona virusa, prenosi "Index.hr".

"My grandma got COVID. She’s in a hospital ... in a coma. I think people don’t realize that s--- is real out there. … Please take care of yourself. Wear a damn mask if you need to wear it." —Jusuf Nurkic on COVID-19 pic.twitter.com/W7XpUaI9qJ