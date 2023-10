Nurkić: Zašto svi u SAD imaju toliko oružja?

Bh. košarkaš Jusuf Nurkić ovog je ljeta iz Portalnd Trejlblejzersa prešao u Finiks Sanse a uči početka NBA sezone između ostalog je pričao i o rasprostranjenosti posjedovanja oružja u SAD.

Mada ni prostor bivše Jugoslavije nije za zanemariti kada je u pitanju naoružanje u kuća,a teško da se iko može porediti sa arsenalom koji posjeduju građani SAD.

Pitanje oružja u SAD je godinama jedno od gorućih, prema podacima Arhiove o oduržanom nasilju (GVA) u SAD je od 2013. do 2023. su stradale 32.662 osobe.

Od otoga je 529 mrtvih u masovnim pucnajvama od čega je 211 djece ispod 11 godina a od 12 do 17 čak 1.096.

"Još ne znam zašto svi imaju toliko oružja. Do današnjeg dana to ne mogu da razumijem. Smatram da bi djeca trebalo da budu sigurnija u našim školama. Čak i ako vidite lažno oružje, šta god da se pojavi na društvenim mrežama i da ih djeca imaju u školama, mislim da je to veoma loša stvar. Ponekad ne možete kontrolisati određene stvari sa svim platformama društvenih medija koje imamo", rekao je Nurkić i dodao: "Bolji svijet definitivno će biti onaj bez oružja jer svi ovi ratovi širom sveta nisu dobri ni za koga, posebno za ljude koji prolaze kroz to i gube živote bez razloga. Rat ne donosi ništa, samo tugu i srceparajuće stvari".