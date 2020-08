Nurkić "imitirao" Jokića i obrukao se

Bh. košarkaš Jusuf Nurkić je mogao da bude heroj Portlanda, ali je žestoko omanuo.

Centar Trejlblejzersa je odigrao izuzetan meč protiv Boston Seltiksa, u porazu svoje ekipe rezultatom 128:124.

Nurkić je imao 30 poena (12/20), devet skokova i pet asistencija, uz dve ukradene lotpe i jednu blokadu.

Tokom veoma dramatične završnice Portland je došao do prilike da na tri sekunde do kraja trojkom izjednači rezultat, ali nije imao nijedan preostali tajm-aut.

Zbog toga je lopta morala da bude izvedena ispod obruča te ekipe, a odgovornost je preuzeo Nurkić.

Pošto mu niko od saigrača nije prišao, Nurkić se odlučio na "bejzbol" pas, po kojem je poznat naš Nikola Jokić, ali je umjesto saigrača pronašao aut-liniju.

Boston je dobio loptu, Portland je morao da pravi faul, a Tejtum je sa linije za slobodna bacanja odveo svoju ekipu na nedostižnih +4.

Nurkic just throws away the inbounds pass and last possession for the Trailblazers pic.twitter.com/rKi1Hon5HL