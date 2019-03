Nurkić isključen, Portlandu malo Lilardovih 50 poena protiv Oklahome

Košarkaši Oklahome Siti Tander slavili su na gostovaonju protiv Portland Trejlblejzersa sa 129:121.

Viđen je fenomenalan duel u Oregonu, a na kraju je poslije velike borbe i produžetka pobijedila ekipa predvođena Raselom Vestbrukom i Polom Džordžom.

Tokom 48 minuta igre nije bilo pobjednika, iako su obje ekipe imale priliku da postignu koš za pobjedu. Međutim, kako je Vestbruk izgubio loptu, a Lilard nije uspio da pogodi uz zvuk sirene, otišlo se u dodatnih pet minuta.

U završnici duela došlo je do sukoba između Pola Džordža i Jusufa Nurkića, i obojica su zbog toga dobili po tehničku grešku.

Kako je to centru iz Bosne i Hercegovie bila druga, automatski je značilo da je meč završen za njega.

Playoff intensity at the Rose Garden Nurkic ejected with 2nd technical after headbutt, PG also charged with technical pic.twitter.com/w9RjRh5aGE