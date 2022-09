Nurkić nakon ispadanja: Da li FIBA želi BiH u drugom krugu

Centar Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić istakao je da su on i saigrači dali sve od sebe, ali to nije bilo dovoljno za prolaz u drugi krug Evrobasketa.

BiH je porazom od Litvanije ispala iz "grupe smrti", uprkos skoru 2-3 i odličnim izdanjima protiv favorizovanih rivala.

"Čestitam Litvaniji. Žao mi je što nismo imali respekt (sudija, prim. aut), mislim da smo zaslužili malo više u ovih par utakmica. Neću da se žalim na suđenje, da je to najveći krivac. Dali smo sve od sebe, u to budite sigurni. Imali smo svoje šanse u ove dvije utakmice, momcima čestitam i uradili smo najbolje što smo mogli u ovim momentima", rekao je Nurkić.

"Nisam razočaran, šta smo sve prošli. Trenera smo dobili dvije sedmice prije početka, nije realno očekivati više. Očekivanja u našoj državi nikada ne manjka, uvijek smo pokušali sve da damo od sebe, ali nemam šta da zamjerim ni sebi ni selektoru".

Bosna i Hercegovina je imala dvije pobjede, od čega jednu protiv aktuelnog šampiona Slovenije, ali to nije bilo dovoljno za prolaz.

"Nije sve ni do sportske sreće, ima i do kriterijuma. Da li FIBA želi Bosnu i Hercegovinu u drugom krugu? Nekad imate sve posloženo, a ne ide. Dali smo svoj maksimum, u to sam siguran, ali idemo dalje i moramo da napravimo sve, da imamo Saveze u svim sportovima i onda možemo da se nadamo nekom većem rezultatu", podvukao je Nurkić.