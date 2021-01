Nurkić slomio zglob ruke

Bh. košarkaš Jusuf Nukić zaista nema sreće. Nakon teškog preloma noge i višemjesečne pauze prošle godine, košarkaš Portlanda i na startu nove sezone doživio je novu ozbiljnu povredu. Naime, bh. centar je u susretu protiv Indijane u pokušaju blokade povrijedio ruku, a kasnije je ustanovljeno da je slomio zglob desne ruke.

Sve se to dogodilo u trećoj četvrtini, a do tada je sakupio pet poena i osam skokova. Ova povreda zahtijevaće novu višesedmičnu pauzu, prognoze kažu da je za njenu sanaciju potrebno oko osam sedmica. Ovo je Nurkiću bila tek 20. utakmica u NBA ligi otkako se vratio na parket nakon loma noge, koji je doživio u martu 2019. godine. Ove sezone je prosječno ubacivao 10,3 poena po susretu uz, 7,6 skokova i 2,8 asistencija.

"Uvijek je teško kada se dese ovakve stvari. Svake godine nam se ovo desi. Nažalost, opet je to Nurk. Ovo je užasna vijest i za njega i za Portland, ali nadam se da ćemo i bez njega ostvariti dobre rezultate. Želimo mu što lakši i brži oporavak", rekao je najbolji igrač Portlanda Demijan Lilard.

Inače, Portland je izgubio utakmicu od Pejsersa (87:111). Veče je ponovo obilježio fenomenalni Nikola Jokić. Denver Nagetsi su savladali Golden Stejt Voriorse 114:104, bio je to meč u kojem je srpski centar ostvario 64. tripl-dabl u karijeri. Postigao je 23 poena, uz 14 skokova i 10 asistencija. Na taj način je odgovorio sjajnom Stefu Kariju, koji je sa 35 poena imao odlično veče, ali nije bilo dovoljno za trijumf "ratnika". U ovom trenutku je Nikola Jokić najbolji asistent u NBA ligi uz Džejmsa Hardena. Njih dvojica imaju po 10,4 asistencije po meču, a baš je zato Erni Džonson, jedan od voditelja emisije "Inside NBA", nakon meča Jokića pitao da li može da bude prvi centar poslije Vilta Čemberlena koji će biti na vrhu u ovoj kategoriji.

"Ne znam, dugačka je sezona. Igramo tako da mi trener daje mnogo lopti, imam mnogo prilike da asistiram i da učinim saigrače boljima, da im napravim lake poene. Nije samo do mene nego do strategije i do timskog rada", rekao je Jokić.

Hjuston Roketsi su savaladali San Antonio Sparse 109:105, a najefikasniji u ovoj utakmici je bio Kristijan Vud za Hjuston sa 27 poena, dok je Sterling Braun imao 23. Keldon Džonson je ubacio 29 poena kod Sparsa.