Nurkić u istoriji NBA lige

Košarkaš Portland Trejlblejzersa Jusuf Nurkić uspio je da postigne ono što je pošlo za rukom malom broju igrača u istoriji NBA.

On je u pobjedi Portland Trejlblejzersa nad Sarkamento Kingsima imao 24 poena, 23 skoka, pet blokada, pet ukradenih lopti i sedam asistencija.

Kada igrač ima brojku pet u svim kolonama, Amerikanci to zovu "five by five", i to je najbolji pokazatelj koliko je košarkaš odigrao svestran meč.

Samo 13 igrača je uspijevalo da postigne tako nešto počev od 1976. godine. Na listi su: Džulijus Irving (dvaput), Hakim Oladžuvon (šest puta), Dejvid Robinson, Derik Koleman, Džamal Tinsli, Andrej Kiriljenko (triput), Markus Kembi, Nikola Batum, Drejmond Grin i Entoni Dejvis.

Na listi je i Vlade Divac koji je imao 19 poena, 12 skokova, osam asistencija, pet blokada i pet ukradenih lopti. Divac je ovakvu statistiku ostvario 1995. godine u dresu LA Lejkersa protiv Filadelfije.

Daleko se rjeđe stiže do "pet u pet", nego recimo do tripl-dablova koji su manje ili više redovna pojava. Ove sezone je to uspjelo jedino Entoniju Dejvisu (21. novembra), a jedini Trejlblejzer koji je to uradio prije Nurkića je spomenuti Batum.

Međutim, bh.i centar je jedini u od 1983/1984. koji je u takvom uspjehu imao najmanje 20 poena i 20 skokova. Nurkić je sa linije penala šutirao odlično 14/16, pogodio pet od deset šuteva.

