OAKA proključala: Sjajni Nan odveo PAO na Fajnal for

Košarkaši Panatinaikosa igraće na Fajnal foru Evrolige u Berlinu.

“Zeleni“ iz Atine su večeras u petoj utakmici četvrtfinale serije u tkz. majstorici savladali Makabi sa 81:72 za 3-2 u fantastičnoj seriji koju smo gledali. I večerašnji okršaj u krcatoj OAKA areni ponudio je sjajnu košaraku. Gosti iz Tel Aviva su ponovo dobro otvorili meč, te dobro parirali domaćinu tokom cijelog prvog dijela koje je završeno rezultatom 41:41.

U odlučujućih 20 minuta takođe smo gledali tenzičnu i nervoznu utakmicu. Treću dionicu PAO je nekako dobio sa 17:15. U posljednjem kvartalu domaći ipak uspjevaju da slome otpor “Ponosa Izraela“. Odmah su na startu napravili seriju 6:0 i otišli do tada rekordnih plus 8 (64:56). Do kraja su uspjeli da sačuvaju prednost što je bio znak da veliko slavlje može početi.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je ove sezone fantastični Kendrik Nan,u ovom trenutnu vjerovatno najbolji košarkaš Evrolige. Sjajni bek je postigao 26 poena, a sjajnu pratnju je imao u Kostasu Slukasu (15). Kod Makabija je bolji od ostali bio Lorenco Braun (19).

Podsjetimo, plasman na Fajnal for je prvi izborio Real Madrid koji je počistio Bakoniju sa 3:0. Sutra majstoricu igraju Monako i Fenerbahče, a u četvrtak Barselona i Olimpijakos. U obje seriji je rezultat 2-2.

