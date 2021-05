OK BiH obezbijedio 100.000 dolara košarkašicama

Olimpijski komitet BiH je putem projekta olimpijske solidarnosti Međunarodnog olimpijskog komiteta je obezbjedio „Team Support Grant“ za žensku košarkašku repezentaciju BiH koji će se koristiti naredne četiri godine.

Čelnici Olimpijskog komiteta BiH, predsjednik Marijan Kvesić, potpredsjednik Izet Rađo i generalni sekretar Said Fazlagić, primili su u Olimpijskom komitetu BiH delegaciju Košarkaškog saveza BiH, predsjednika Mirzu Teletovića, člana Nadzornog odbora i člana IK OK BiH Nihada Selimovića, generalnog sekretara Amera Čolana, tim menadžera ženske reprezentacije BiH Raziju Mujanović i kapitena Milicu Deuru.

Istaknuo je da će sredstva biti operativna na godišnjem nivou po 25.000 USD i u određenoj mjeri će riješiti osnovne finansijske probleme vezane za pripreme i učešća na najprestižnijim evropskim takmičenjima i trening kampovima, a sve u cilju kvalifikacije ženske košarkaške reprezentacije BiH za Olimpijske igre „Paris 2024“.

„Ženska košarkaška reprezentacija BiH je ovu vrstu podrške zaslužila svojim napornim radom i izvrsnim nastupima i plasmanom na Evropsko prvenstvo koje će se ove godine održati u Španiji i Francuskoj. Možemo slobodno reći da OK BIH u kontinuitetu podržava košarkaški sport u BiH. Prisjećanja radi, OK BiH je putem istog Granta podržao mušku seniorsku košarakašku reprezentaciju BiH (2009.-2012. godina i 2013.-2016. godina). Takođe, je putem Kontinentalnog granta 2015. i 2017. godine podržao kadetsku košarkašku reprezentaciju BiH, koji su nam se odužili osvajanjem prve zlatne timske medalje sa EYOF-a Tbilisi 2015“ i titulom Prvaka Evrope“, rekao je predsjednik OK BiH Marijan Kvesić.

Predsjednik Košarkaškog saveza BiH Mirza Teletović zahvalio se Olimpijskom komitetu.

"Prijatelja nikada nije malo, posebno u sportu, a Olimpijski komitet BiH je danas potvrdio da je veliki prijatelj Košarkaškom savezu BiH. Mukotrpno i dugo smo radili da Savez vratimo na pravi put, i to smo i pokazali našim radom u ove prethodne tri godine. Svi do jednog u Košarkaškom savezu BiH su pokazali maksimalan profesionalizam, i unatoč okolnostima COVID-a 19 uspjeli smo da ostvarimo ovaj dobar rezultat", kazao je Teletović.

Milica Deura prezentovala je ciljeve bh. tima.

„Ženska košarkaška reprezentacija BiH uvijek ima fantastičnu atmosferu i hemiju u ekipi. I ovaj plasman na Evropsko prvenstvo je još jedan dodatni motiv da se što bolje pokažemo i predstavimo našu zemlju. Svakako da smo dobili izuzetno tešku grupu na Evropskom prvenstvu a kao favorita bih izdvojila reprezentaciju Belgije i oni će možda da budu najveći zalogaj za nas. Kao i svaki sportista treba da postavimo što veće ciljeve, stoga stremimo ka medalji na Evropskom prvenstvu kao prilici koja se dobiva jednom u životu. Zašto ne sanjati i težiti ka ostvarenju svojih snova“, rekla je Milica Deura.