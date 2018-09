OKK Borac počeo pripreme za Prvu ligu RS

Košarkaši OKK Borac iz Banjaluke danas su počeli pripreme za Prvu ligu RS, a borbu za bh. ligu počinju sa novim trenerom Draganom Mičićem i njegovim pomoćnikom Markom Šćekićem, dobro poznatim imenom u svijetu košarke.

Šćekić, nekadašnji igrač Drine, Borca, Budućnosti, Oldenburga, Varezea, Kantua, Igokee, kaže da nije imao dilemu da li da prihvati poziv Borca.

"Motivisali su me ljudi u klubu, vidim da su tu iz čistog entuzijazma i želje da Banjaluci daju kvalitetan košarkaški klub. Naravno, i Dragan je razlog zašto sam tu. On me doveo, on je jedan od mojih prvih trenera, dosta mu dugujem. Mnogo me naučio ne samo o košarci, već i o životu. Sada želim njemu da pomognem. Želim da pomognem mladim momcima iskustvom, da prenesem znanje koje sam stekao u Banjaluci i inostranstvu", rekao je Šćekić.

Postoji mogućnost da Šćekić, koji je karijeru prekinuo zbog povreda prije tri godine, i zaigra u drugom dijelu sezone.

"S obzirom na Markov karakter, vjerujem da će se pripremiti za drugi dio sezone. Smiješno je pričati o njegovom igračkom kvalitetu, sada je upitno samo da li će tijelo izdržati napore. Ali, on će značiti više nego trener ako bude igrao. On će karakterom, ponašanjem, odnosnom prema radu donijeti ekipi poseban kvalitet i mlade će činiti boljim igračima", rekao je Mičić i o ambicijama Borca, koji je ove godine u finalu plej-ofa Prve lige RS izgubio od Bratunca, dodao:

"Ambicije Borca su uvijek iste, a to je prvo mjesto. U sportu je teško prognozirati, ali trudićemo se da radom i zalaganjem dođemo do finala. Pripreme ćemo početi sa dvadesetak igrača, a za desetak dana ćemo odlučiti ko će nastaviti da radi sa ekipom. Borac je otvoren za sve igače koji kvalitetom mogu da zadovolje zahtjeve kluba i lige."

Tibor Florijan, sportski direktor Borca, podsjetio je da su ekipu pojačali Andrej Tomić i Mirko Ljuboja, da će klub zadržati većinu vodećih igrača iz prošle sezone, te da postoji mogućnost dovođenja još nekog igrača.

"Cilj nam je da se, uz adekvatna pojačanja, borimo za ulazak u bh. ligu. To nije primarni cilj, ali smatramo da uz trenutnu organizaciju, dobar rad i novog trenera možemo uspjeti. Banjaluka zaslužuje premijerligaša, to je još daleko s ove tačke gledišta, ali vjerujem da ćemo moći obezbijediti budžet i kvalitetniji tim za ligu BiH", istakao je Florijan.

Mega, Partizan...

Želja čelnika kluba je razvoj, pažnja će biti posvećena i omladinskom pogonu, a uspostavljeni su kontakti i sa klubovima iz Srbije i BiH.

"Ostvarili smo konkakte sa malo većim klubovima, kao što su Mega, Partizan i Igokea, i dobili smo podršku. Sada je podrška u tehničkom smislu, možda kasnije bude i konkretnije saradnje oko razmjene igrača, trenera", rekao je Milan Đajić, predsjednik Upravnog odbora OKK Borac.