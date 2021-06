OKK Spars: Ovo je najveća lakrdija u istoriji bh. košarke

Omladinski košarkaški klub Spars izdao je zvanično saopštenje povodom neslavnog završetka prvenstva BiH koje je okončano tako što je košarkašima Širokog bez borbe uručen pehar za najbolju bh, ekipu.

Podsjetimo, na zakazanom fajnal foru u Širokom nisu se pojavile ekipe Igokee, Borca i Sparsa nakon čega je Širokobriježanima generalni sekretar KS BiH Amer Čolan uručio priznanja.

“Potrebno je rasvjetliti kompletnu situaciju kako se u javnosti ne bi stvarala pogrešna slika o klubovima koji su cijelu sezonu pošteno igrali i poštivali Prvenstvo BiH i dostojno prezentirali bh. košarku u regionalnim takmičenjima. Da li je nadležnost Košarkaškog saveza da „daje šanse svakom klubu da još jednom pokuša da osvoji što bolji plasaman koji ga vodi u regionalna takmičenja“ iako je sve predhodne šanse propustio ili je nadležnost Saveza da se brine za regularnost takmičenja, za zdravlje sportista i na vrijeme organizuje sprovođenje takmičenja ne mijenjajući propozicije čak tri puta kako je to bio slučaj u ovoj sezoni!!

Zašto se uopće i organizovao bilo kakav sastanak ako konačnu Odluku donosi Upravni odbor bez obzira na dogovor i prijedlog klubova? Zašto se tražilo izjašnjenje klubova koje se neće uvažavati? Generalni sekretar je izjavio da će sankcije biti provedene prema propozicijama i pravilnicima Košarkaškog saveza koji su na početku sezone usvojeni, a postavlja se pitanje šta je sve na početku sezone usvojeno a nije se ispoštovalo”, kaže se u saopćenju finalist ABA lige 2 i prvoplasirane ekipe u regularnom dijelu bh. lige. U njemu još stoji:

“Želimo hronološki da upoznamo javnost kako su se odluke za propozicije takmičenja mijenjale tri puta u toku prvenstva. Prema prvoj odluci trebalo je da se igra Liga 14 i Play off. Nakon Lige 14 prvak je trebao da izbori ABA 2 Ligu, a pobjednik play offa je trebao da bude prvak države. Nakon što je naš klub bio prvak lige 14 promjenili su odluku i rekli da se igra još liga 6 i play of i pozvali su klubove da se izjasne o tome. Klubovi su se izjasnili da je dovoljno odigrati samo ligu 6, odnosno ligu za prvaka i da je to konačan plasman. Izjave svih klubova postoje i već su dokumentovane. Međutim nakon toga, kada Široki nije i u toj ligi ostvario željeni rezultat uveli su Final Four koji se nikada u istoriji nije igrao i na taj način nije ni jedno prvenstvo na svijetu završeno.

“Napomenut ćemo da je našem klubu naređeno da odigra 8 utakmica u 10 zadnjih dana što smo i učinili iako je to nezapamćeno u košarci. To, prije svega, nije bilo humano, ako uzmemo i da smo i prije toga imali takav raspored gdje smo igrali svaki drugi dan utakmice. Također i pored odluke Upravnog odbora da nam se izađe u susret zbog ABA lige, koja je postojala, nije nam se izlazilo u susret već smo morali igrati utakmicu pred finale ABA 2 lige, kao i u povratku sa finala.

Kulminacija je 8 utakmica u 10 dana gdje smo bukvalno ostali bez cijele ekipe zbog povreda i onda smo trebali još da idemo u Široki sa 4 igrača, koliko smo imali zdravih na raspolaganju za sastav ekipe.

Ovo je najveća lakrdija u istoriji bh. košarke, gdje je dodijeljena titula ekipi koja je u Ligi za prvaka imala omjer sa Igokeom, Borcem i Sparsom 0:6, i koš razlikom -100. Samo zadnju utakmicu u Širokom su izgubili od Igokee -34 razlike. Nažalost, generalni sekretar, Amer Čolan, kaže da im treba dati i treću šansu i to nakon toga što su izmasakrirali neke ekipe, sa nezampaćenim rasporedom utakmica, da probaju možda tako pobijediti”, tvrde u Sparsima i dodaju:

“Mnogo je pitanja koja su stavila košarku u drugi plan i koja štete ugledu bh. košarke i Košarkaškom savezu BiH. U vrijeme kada i muška i ženska reprezentativna košarka raste i napreduje dobivajući novo brendiranje na evropskoj sceni, ovakva dešavanja su samo udari koji nas usporavaju da napredujemo. OKK SPARS će sačekati zvanični stav Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH na osnovu kojeg će Uprava kluba donijeti odluke za dalje korake”, kaže se u saopštenju sarajevskog kluba.