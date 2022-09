O'Nil otkrio najgoreg saigrača: "Dok trener priča, on bi skočio pod tuš"

Većina poznaje Denisa Rodmana iz njegovih dana s Čikago Bulsima, neki ga se sjećaju i po tome što je bio ključna osoba u Detroit Pistonsima, ali bio je dio i Lejkersa.

Međutim, ono što su mnogi zaboravili jeste da je Rodman vrlo kratko bio i dio druge NBA dinastije. Tokom sezone 1998/99, "Crv" se pridružio Los Anđeles Lejkersima, koje je tada vodio tandem Šejkil O'Nil i Kobi Brajant. Međutim, odigrao je samo 23 utakmice prije nego što je pušten van sezone.

”Najgori saigrač? Denis Rodman. Bio je sjajan igrač, ali učinio je sve teškim. Kao kad pokušaš okupiti momke zajedno, a ljude iznad tebe dopuštaju ovom tipu da radi šta god želi," rekao je Šek.

O'Nil je ispričao zanimljivu angedotu iz tog perioda.

“Morali smo biti sat vremena prije utakmice, on je došao 15 minuta prije utakmice jedući piletinu i rižu. Dok trener priča, on bi skočio pod tuš. Hladan tuš. Dođi i daj ti 15-20 skokova. Nakon utakmice se ne tušira i ode u klubu s djevojkama," prisjetio se O'Nil.

To je bila uobičajena tema kroz Rodmanovu igračku karijeru, izvući najbolje iz njega značilo je dopustiti mu da radi što god želi. Ipak, do kraja toga, ostatak prtljage više nije bio vrijedan produkcije. Zanimljiv je to Shaqov stav, posebno s obzirom na to da je Rodman jednom sugerirao da su veliki čovjek i Kobe bili ljubomorni na njega.

(Fadeaway World)