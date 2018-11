Objavljen snimak saobraćajke u kojoj je učestvovao Kari

Slavni američki košarkaš Stef Kari u petak je imao saobraćajnu nezgodu, ali je prošao bez povreda, javljaju američki mediji.

U međuvremenu se pojavio i snimak nezgode na kojem se jasno vidi trenutak u kojem vozač u bijelom automobilu izlijeće pred Karija, koji je potom udario u njega.

Snimak je s kamere automobila koji se kretao u suprotnom pravcu, a video je objavio TMZ Sport.

Inače, Kari nije igrao od 8. novembra zbog povrede prepona, a nakon saobraćajne nezgode je propustio tri utakmice Voriorsa.

Tako nije bio u sastavu protiv Portlanda u petak, Sakramenta u nedjelju te posljednju protiv Orlanda.

CURRY CRASH: Dash cam video shows the moment a driver lost control of his car on the freeway and slammed into Stephen Curry's Porsche. This accident happened Friday on rain-soaked Highway 24 in Oakland. Thankfully no one was seriously hurt in the crash. (Video Courtesy: @TMZ ) pic.twitter.com/MMDTIHWmcH