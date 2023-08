Objavljeno kada će biti održan žrijeb kvalifikacija za EP 2025. u košarci

MINHEN - Žrijeb kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2025. biće održan osmog avgusta od 11.30 časova u Minhenu, saopštila je Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) sektor za Evropu.

Plasman u posljednju fazu kvalifikacija za EP 2025. izborile su selekcije Srbije, Belgije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Gruzije, Nemačke, Velike Britanije, Grčke, Mađarske, Islanda, Izraela, Italije, Letonije, Litvanije, Crne Gore, Holandije, Severne Makedonije, Poljske, Portugalije, Slovačke, Slovenije, Švedske, Španije, Turske i Ukrajine.

Sastavi šešira biće objavljeni sutra, a 32 selekcije biće podijeljene u osam grupa sa po četiri reprezentacije.

Kvalifikacije za EP 2025. biće odigrane u tri prozora i to od 19. do 27. februara 2024, od 18. do 26. novembra 2024. i od 17. do 25. februara 2025. godine.

Po tri najbolje plasirana tima iz svake grupe plasiraće se na EP. U grupama u kojima se nalaze domaćini kontinentalnog šampionata (Kipar, Finska, Poljska i Letonija) plasman na EP izboriće selekcije organizatora kao i dve najbolje plasirane reprezentacije.

EP biće održana od 27. avgusta do 14. septembra 2025. godine.