Oborio rekord u najbržem driblanju košarkaške lopte

In honor of @jumpman23, @goheels, @thelastdancenetflix, and my family @unctrack_field, I decided to celebrate my 30th birthday by breaking the mile world record while dribbling a basketball. Watch to see it unfold! Splits: 68-71-70-68. @espn @johnkrasinski @somegoodnews @flotrack @runnerspace @milesplit @letsrundotcom @unc_basketball @sportscenter @instagram @uncchapelhill @nike @bowermantc @chris_j_chavez @wraloutandabout @celtics @barstoolsports @tarheelbarstool @darrenrovell @runnerspace @runnersworldmag @bbcsport Thank you @erin.edmundson for letting me borrow your jersey!!! #TarHeelTough

