Obradović: Čestitam igračima na važnoj pobedi

SPLIT - Čestitam mojim igračima na još jednoj važnoj pobedi, a ekipi Splita na izuzetnoj borbenosti, rekao je trener košarkaša Partizana Željko Obradović.

Crno-beli su večeras došli do druge pobjede u ABA ligi, pošto su pobijedili Split 69:59.

"Druga utakmica u tri dana protiv ekipe koja je do sada igrala na dva različita načina. Ono što su prikazali protiv Crvene zvezde i ono što su prikazali protiv Cibone ovde. Insistirao sam kod igrača da moramo maksimalno ozbiljno da shvatimo utakmicu i da je to tim koji je pravo lice pokazao protiv Cibone. Od prvog dana kad smo se skupili, insistirao sam na jednoj stvari kod igrača, a to je da njihova želja i borbenost moraju biti na najvišem mogućem nivou. I sa te strane sam apsolutno zadovoljan", rekao je Obradović na konfreenciji za medije poslije meča.

Tim se borio svih 40 minuta i to je do sada u svim utakmicama koje smo igrali bilo na takav način, dodao je trener crno-belih.

"Očigledno je da neke stvari moramo da popravljamo. Radili smo i ova dva dana u Splitu, koliko smo bili ovde, veoma dobro. To sve na treninzima izgleda prilično bolje, ali očigledno je da ritam utakmice i neke stvari koje druge ekipe probaju da rade, utiču na to da pre svega napadački ne igramo onako kako bi voleli. To je proces koji traje, moramo biti strpljivi. U svakom slučaju čestitam mojim igračima na još jednoj važnoj pobedi i naravno, ekipi Splita na izuzetnoj borbenosti i tome što su tokom čitavog meča pokušavali da butu unutar utakmice'', poručio je Obradović.