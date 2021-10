Obradović: I meč sa Krkom je prilika da se napreduje

​Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je utakmica sa Krkom prilika da se napreduje i da pred domaćim navijačima pokažu borbenost i želju da se igra od prve do posljednje sekunde.

Crno-beli sutra od 19 sati u petom kolu ABA lige u hali "Aleksandar Nikolić" dočekuju Krku iz Novog Mesta.

"Veoma interesantno za mene je da vidim kako će ekipa da odreguje, s obzirom da prvi put ulazimo u ovaj ritam igranja utakmica na tri dana. Priprema za utakmicu je apsolutno drugačija nego što je to bilo do sada i moramo da vidimo kako smo uspeli da regujemo i kako će to izgledati protiv Krke, ekipe koja zaslužuje svaki respekt kao i svi timovi u ABA ligi", rekao je Obradović za klupski sajt.

Crno-beli su zabilježili maksimalne četiri pobjede i nalaze se na čelu tabele, dok je Krka sa učinkom 2-2 u grupi timova koji se nalaze od 6. do 11. pozicije.

"Probaćemo da neutrališemo njihove najbolje igrače, probaćemo da budemo na nivou na kom smo bili tokom poslednjih utakmica što se tiče napada i protoka lopte koji je iz utakmice u utakmicu sve bolji. I ova utakmica je prilika da se napreduje i da pred domaćim navijačima pokažemo ono što nas je krasilo do sada, a to je borbenost i želja da se igra od prve do poslednje sekunde na isti način", istakao je Obradović i apostrofirao da će kapiten Rade Zagorac vrlo vjerovatno propustiti ovaj meč usljed bolova u leđima.

Mladi centar Balša Koprivica ističe da tim mora da odigra bolje u odnosu na prethodnu utakmicu.

"Naša očekivanja kao tima je da iz utakmice u utakmicu budemo bolji. Krka je jako dobar tim, imaju par kvalitetnih pobeda, igraju jako brzo i u stanju su da timski dobro šutiraju za tri poena. Naše je da napravimo neke korekcije u odnosu na prethodnu utakmicu protiv Hamburga, pošto igraju na sličan način. Želimo da u meč uđemo isto kao u meču Evrokupa, ali da u završnici budemo mnogo bolji", poručio je Koprivica.