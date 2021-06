Obradović: Jokić je najbolji visoki dodavač u istoriji, svi će da ga kopiraju

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović osvrnuo se na nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige koju je dobio Nikola Jokić.

Obradović je istakao Jokića, ali i Vasilija Micića, Miloša Teodosića i Filipa Petruševa koji su bili MVP igrači u Evroligi, Evrokupu, odnosno, ABA ligi.

"Fantastični rezultati u toku sezone su doveli do toga da Jokić bude proglašen za MVP-ja NBA lige. Verovatno ću ja biti jedan od onih koji je to prepoznao, gledao sam i pratio. Igrao je odlično na ogromnom broju utakmica, i to ga je izdvojilo da bude MVP. Takođe, Vasa Micić je dominirao u Evroligi, bio je MVP i regularnog dela sezone i Fajnal fora. Petrušev je mladi igrač koji je obeležio sezonu u ABA ligi i Teodosić, koji je po ko zna koji put dokazao da ima kvalitet u Virtusu iz Bolonje“, naveo je Obradović gostujući u emisiji "360 stepeni" na "N1".

Kako je istakao, Jokića od ostalih igrača izdvaja raznovrsnost i svestranost, koja je zahtjev moderne košarke.

"On je neverovatan dodavač. Mislim da je najbolji visoki dodavač koji se ikada pojavio u istoriji. Bili su igrači koji su igrali na tim visokim pozicijama i u staroj Jugoslaviji, to je bio Krešimir Ćosić, da ima kvalitet da proigrava saigrače i da bude prvi visoki igrač koji se izvlačio napolje. Posle njega čovek koji je imao te sposobnosti bio je Vlade Divac, koji je bio dominantan u tom segmentu igre, kao i Dejan Tomašević, koji je znao i da povuče kontranapade i doda loptu. Jokić ima sve to, ali ima i ono što je veoma važno u modernoj košarci – šut za tri poena“, ističe Obradović.

"Verujem da iznenadi i svog trenera, i svoje saigrače, i sve koje prate košarku. Ekstratalentovan je u svakom pogledu. Nikola Jokić je pokazao da ne mora da se bude atletski građen, nego da imaš dovoljnu brzinu da misliš, i on to pokazuje iz utakmice u utakmicu. Verovatno će sad mnogi igrači i mnogi treneri pokušati da ga kopiraju", ocjenjuje Obradović.

Potom je govorio o razlici između evropskog i američkog načina rada sa košarkašima, te naveo primjer Alekseja Pokuševskog.

"Odlazak u NBA i igranje u timu tamo, je sasvim različito od igranja u Evropi. Ovde u Evropi imate imperativ rezultata. Ja to najbolje znam. Vi u toj situaciji ne možete da date šansu nekim mlađim igračima".

"Ispričaću jednu stvar. Nisam radio 2013. godine, uzeo sam pauzu, kao i ove godine. Tada je bilo Svetsko juniorsko košarkaško prvenstvo u Pragu. Pozvali su me da održim jedno predavanje, i ja sam to iskoristio da odgledam četvrtfinale, polufinale i finale. Naša reprezentacija je igrala finale protiv američke reprezentacije i izgubili su 82: 68, i Vasa Micić i Nikola Jokoić su bili u toj reprezentaciji. Jokić je imao 10 poena, a Vasa je imao ‘dabl dabl’. Oni su igrali u egalu sa tom američkom reprezentacijom, koja je igrala specifičnu košarku, kao što igraju sve juniorske reprezentacije SAD. I tada se video taj talenat koji su imali", naveo je Obradović.

Obradović dodaje da evropski igrači dominiraju NBA ligom.

"Tu je Luka Dončić, Adekumbo i Nikola Jokić. I to je pokazalo da neki ljudi koji rade ovde u Evropi ili u nekim drugim delovima sveta rade dobro“, smatra proslavljeni trener.

Na pitanje da li bi otišao da radi u NBA ligu i da li su ga zvali, kaže:

"Ne. Samo jedne godine je bila ponuda da se ide na nekakav intervju, ja sam rekao u šali da dajem intervjue samo novinarima. Iza mene stoji neko ime i prezime, i ne znam šta bih mogao da im objasnim. Ali, ubeđen sam da bi se bilo koji trener iz Evrope adaptirao veoma lako, i radio… Ja verujem da je pitanje samo da li će u NBA ligi želeti da neko od evropskih trenera dođe. A to sam govorio i ranije“.

Kratko je prokomentarisao i MVP-ja regularnog dijela i fajnal-fora Evrolige, Vasilija Micića.

"Važna je godina koju je proveo u Žalgirisu. Tamo mnogo radio na šutu za tri poena. Čim je to popravio, odmah je bio na drugom nivou", istakao je Obradović i dodao da mu je to dodalo samopouzdanje, kao i da je "eksplodirao" ove sezone, prenio je B92.