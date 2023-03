Obradović: Moramo da razmišljamo da Alba ima kvalitet

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da njegova ekipa mora neuporedivo bolje da reaguje u odbrani nego u prvoj utakmici sa Albom.

Košarkapi Partizana sutra od 21 sati dočekuju ekipu Albe u okviru 26. kola Evrolige.

U prvom ovosezonskom duelu protiv Albe "crno-beli" su u okviru prvog kola Evrolige izgubili u Berlinu sa 100:84.

"Prva utakmica Evrolige je bila baš protiv Albe i još nam je u sećanju koliko smo slabo odigrali, pre svega u odbrani. Osim same važnosti utakmice to bi trebalo da bude dodatni motiv za nas. Da pokažemo da je to bilo loš dan i da sigurno možemo mnogo bolje protiv njih. Odigrali su izvanrednu utakmicu u poslednjem kolu Evrolige. Bez obzira što su poslednji na tabeli, to ništa ne znači, moramo da razmišljamo da imaju kvalitet i zaista mogu veoma dobro da igraju", izjavio je Obradović za klupski sajt.

Istakao je srpski stručnjak da njemački klub ima iskusne igrače i da su popunjeni na svim pozicijama.

"Ritam im daju plejmejkeri koji se menjaju i uvek neko iskoči i odigra veoma dobru utakmicu. Pokriveni su na svim pozicijama, mogu da igraju sa pokretljivim igračima na poziciji pet, a mogu i sa ovim dominantnim igračem od 220cm koji takođe pomaže ekipi. S njim je to druga odbrana i drugi način igre u napadu. Na sve to smo se pripremali i na sve ćemo reagovati neuporedivo bolje nego kod njih u 1. kolu Evrolige", zaključio je Obradović.

Kapiten Partizana Kevin Panter izjavio je da pozicija Albe na tabeli Evrolige nije pokazatelj kakav je to tim.

"Oni će doći spremni da odigraju dobru utakmicu. Njihov učinak na tabeli ne svjedoči o tome koliko su dobar tim. Moramo na meč doći spremni za sve što su pripremili. Alba nas je ubjedljivo savladala u prvom meču sezone, tako da će nam to sigurno biti dodatna motivacija. U prošlom kolu su pobijedili u Beogradu i sada se vraćaju sa željom da ponove taj uspjeh. Ponavljam, moramo biti spremni", istakao je Panter.