Obradović: Nije lako naći motivaciju posle svega

Košarkaši Partizana u prvoj utakmici polufinala Superlige Srbije savladali su Mega MIS sa 82:72 (22:22, 18:20, 23:13, 19:17)

Do prve pobjede u duelu sa Megom MIS, košarkaši Partizana su došli nakon što su u drugom poluvremenu uspjeli da steknu odlučujuću prednost.

U prvih 20 minuta susreta, crno-bijeli su u jednom trenutku imali plus osam, ali su gosti veoma brzo sustigli prednost Partizana i čak došli do prednosti pred petnaestominutnu pauzu.

Nakon nešto sporijeg starta treće deonicre, trener Obradović je zatražio tajm-aut iz kojeg ekipa Partizana izvlači dodatnu energiju, dovoljnu za 23:13 u ovom periodu i smireniji ulazak u posljednjih deset minuta meča.

U četvrtoj četvrtini, crno-bijeli su stekli i plus 11, ali su gosti pred kraj meča uspjeli da priđu na svega minus pet. Ipak, uslijedila je reakcija crno-bijelog tima za konačnih 82:72.

"Zasluženo smo pobedili. Jako je teško fizički spremiti se nakon poraza u finalu ABA lige. Na kraju utakmice smo odbranili neke napade i to nam je donelo pobedu", istakao je bek crno-bijelih Uroš Trifunović.

Trener Partizana Željko Obradović je rekao:

"Očigledno dva različita poluvremena. Nije lako naći motivaciju posle svega što se desilo u zadnje vreme. Probali smo da podignemo. Probali smo da podignemo moral ekipi, da im objasnimo da je ovo neko novo takmičenje, drugo takmičenje i jedini način da se zaboravi ono što je do sad bilo. To je uvek tako i kad dobiješ i kad izgubiš i probali smo nešto da radimo, uz probleme koje imamo. Čak i povređeni igrači. Ono što sam pričao pre mnogo godina, to je da smo igrali danas utakmicu u danu kada se igra Fajnal-for. Hvala svim ljudima koji su došli da gledaju utakmicu, ali ja sam još pre mnogo godina rekao da košarka u Evropi treba da stane kada se igra Fajnal-for. Da svi to treba da gledaju, da nijedno drugo takmičenje ne treba da se igra. I nije ništa novo ako to budem rekao danas, uz sve one stvari koje su poznate da ljudima iz Košarke lige Srbije nije lako da napdave kalendar, jer nisu znali, ali lično mislim da je moglo da se nađe rešenje da se igra juče ili sutra, bilo kad, samo da se ne igra na dan kad se igra Fajnal-for. Ne ovde, to je bilo moje mišljenje kada sam radio u drugim zemljama. Što se tiče utakmice, dva različita poluvremena. Odigrali mnogo bolje u drugom poluvremenu protiv mlade ekipe Mege koja uvek igra na isti način, sa velikom željom, entizijazmom. Danas su tako igrali, biće potrebno da se spremimo za ponedeljak za drugu utakmicu da probamo da odigramo bolje nego večeras", poručio je Obradović.

Druga utakmica je na programu u ponedeljak u Hali sportova "Ranko Žeravica".

