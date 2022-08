Obradović: Nisam ovde da zadovoljavam nekoga, već da vodim Partizan

​Trener košarkaškog kluba Partizan, Željko Obradović, iznio je prve utiske poslije početka priprema.

"Sve ono što je neophodno da se uradi u prvoj sedmici, probali smo da uradimo. Upoznavanje sa nekoliko novih igrača, radimo na stvarima koje su bitne što se tiče filozofije igre, kako u odbrani tako i u napadu. To je ono što je obeležilo ovaj rad. Pozitivno je to što su svi došli u veoma dobroj spremi. Najbolje će se sve to prikazati kad krenemo da igramo prijateljske utakmice. Tu isplivavaju šta smo dobro, radili, a šta ne," rekao je Obradović za TV Partizan.

Strateg "parnog valjka" istakao je da će imati strpljenja za novajlije u timu.

"Očigledno je da je godinu dana rada ostavilo traga na nas. Igrači mnogo brže prihvataju neke stvari i sećaju se onoga što smo radili. Fale nam četiri igrača, ali oni koji su ovde rade izuzetno dobro i nastavićemo u tom ritmu. Imaćemo strpljenje. Želimo da svi shvate koji je to način kako želi da igra Partizan."

Crno-beli će poslije osam godina ponovo igrati u Evroligi.

"Kada se pogleda raspored Evrolige, on iziskuje ogromnu energiju. Biće veoma naporno i na pripremnom periodu ćemo morati da igramo na taj način – znači svaki drugi dan utakmica. Što znači da ćemo imati jedan dan za pripremu što nije lako. Imamo iskustva iz prošle godine da kada smo imali tri ili četiri treninga pred utakmicu, to je izgledalo dobro, a kada smo imali dan, to je bilo veoma teško. Na tome ćemo raditi i moraju da shvate da će svi moći da igraju. Ni Glas ni Aleksa Avramović neće moći da nam pomognu na početku sezone, to znači da imamo 13 igrača i uključili smo Đorđa Jovanovića da trenira s nama. Kao mlad i talentovan igrač će dobiti priliku da igra pripremne utakmice, a nadam se i u toku sezonu."

Klub iz Humske je u sezoni za Partizanom imao jedan od najmlađih timova u ABA ligi i Evrokupu.

"Nekako to ljudi lako zaborave i pričaju se kojekakve priče. Nisam ovde da zadovoljavam nikog, ovde sam da vodim Partizan, da izgleda najbolje i da navijači prepoznaju ono što je Partizan uvek bio – da igrači daju sve od sebe kada izađu na teren. Nastavićemo da dajemo šansu mladim igračima i moram da istaknem da sam zadovoljan igračima koji su prošlu sezonu igrali u Dunavu. To je zasluga trenera Lazića koji je radio s njima. Videćemo koliku ću priliku moći da dam njima u ovim prijateljskim utakmicama. Sigurno da su i oni na nekom višem nivou nego li prošle sezone."

Brojka od skoro 10.000 prodatih sezonskih karata najbolje govori kolika euforija vlada među "grobarima" pred početak nove sezone.

"To je stvar koju je klub uradio. Mogu da kažem da je to koliki je broj karata prodat, to je poruka nama. Da navijači veruju u nas i da to poverenje ostane na tom nivou. Ako znaš da kupuju toliko karata, onda znači da to rade sa nekom verom da će im se vratiti uspeh. Nadam se da ćemo uspeti u tome."

Obradović ističe da je njegov odnos sa kolegama iz sportskog sektora na najvišem nivou.

"Mi živimo i radimo zajedno. Nema razloga da pričam o Zoranu i našem odnosu. Nas dvojica sarađujemo i pričamo o svemu, kao što uostalom vidite kakva je atmosfera između mene i mojih saradnika. Glavni trener ništa ne može da uradi sam. Ponosan sam i zahvalan na moj stručni štab. Ono što mi se kod njih sviđa je što postoji dijalog i razmena mišljenja. Nisam neko ko napravi stručni štab i kaže: ’Mene slušate i radimo onako kako kažem’. Da bi sve funkcionisalo, potrebno je da se priča i da se iznose sve ideje."

Osvrnuo se zatim i na pobjede reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. "Osim toga što ćemo im poželeti sve najbolje na EP, trebalo bi im čestitati na onome što su uradili sad. Dve teške utakmice protiv Grčke i Turske koje daju nadu da će u nastavku biti bolje. Ja sam lično uvek uz reprezentaciju".

Partizan će u sklopu priprema odigrati i humanitarni turnir u Čačku, prenosi b92.

"Nama je drago da ćemo ići da igramo humanitarni turnir. Kada se pravi plan priprema, uvek se kreće posle tri sedmice. Imali smo pozive i drugi turnira, neki od njih su otkazani... Dobio sam poziv od mojoh prijatelja Marka Jovanovića i trenera Borca Marka Marinovića i ni u jednom trenutku se nisam dvoumio. Meni je izuzetno drago što se vraćam u svoj Čačak."