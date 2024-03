Obradović: Pametna igra

Košarkaši Partizana uspeli su da stignu do pobjede u 22. kolu ABA lige. Poslije velike borbe i neizvjesne završnice, savladali su Borac u Čačku sa 84:77, pa su ostali u trci za osvajanje drugog mjesta uoči plej-ofa.

Do kraja ligaškog dijela takmičenja, Partizan na svom parketu igra protiv FMP Železnika i Zadra, a gostuje ekipama SC Derbija i Budućnosti. Izabranici Željka Obradovića moraće kako sada stvari stoje da dobiju sve utakmice do kraja, ako žele, a sigurno je da žele prednost domaćeg parketa do finala plej – ofa u ABA ligi.

“Čestitam Borcu na zaista sjajnom meču. Stigli smo do izuzetno važne pobede, u sjajnoj atmosferi, posle velike borbe i neizvesne završnice. Presudila je pametna igra i pametne odluke u samoj završnici”, naglasio je Željko Obradović.

Partizan se odmah okreće okršaju sa ekipom Barselone u narednoj rundi Evrolige koja je na programu 14. marta. Da li crno-bijeli mogu da podviga i brejka protiv moćnog rivala iz Španije, saznaćemo brzo.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.