Obradović: Ponosan sam na sve prikazano ove sezone, zaslužujemo mesto u Evroligi

Ovo bi trebalo da bude veliko iskustvo koje bi moglo da nam pomogne za sve ono što nas očekuje. Partizan se posle osam godina vratio u Evroligu, mislim da imamo mnogo razloga da budemo zadovoljni, rekao je trener crno-belih Željko Obradović poslije poraza crno-belih od Reala u Madridu rezultatom 98:94 u petoj, odlučujućoj utakmici u plej-ofu za plasman na Fajnal-for Evrolige.

Crno-beli su tokom meča imali prednost od 18 poena, međutim to nije bilo dovoljno za trijumf jer je Real odigrao sjajno drugo poluvrijeme.

"Veome lake koševe smo primali i naravno Real Madrid je šutirao fenomenalno u drugom poluvremenu za tri poena. Primili smo mnogo lakih koševa iz prodora, ali čak i na taj način kad smo bili mi u onoj teškoj situaciji, uspeli smo da odigramo nekoliko dobrih odbrana i da se vratimo. Stigli smo do zaostatka od tri poena, odigrali smo dobro odbranu ali dobar šut za tri poena Kevina Pantera nije ušao. Moram da istaknem da je Kevin Panter odigrao fenomenalan meč, kao pravi lider, kapitenski", rekao je Obradović i dodao je njegov tim opet pomogao rivalu da se vrati u meč i pobijedi, prenosi Tanjug.

"Sveukupno, utisak je da smo mi pomogli da izgubimo utakmicu. Čestitam Real Madridu, oni su veliki tim i veliki klub. I ova utakmica se završila na jednu loptu tim šutem Kevina Pantera. Moglo je da bude drugačije, to smo videli u prvoj, trećoj, četvrtoj i sada u ovoj petoj utakmici".

Trener Obradović je poslije meča apostrofirao i broj ličnih grešaka bitnih igrača.

"Govorim o Smailagiću koji je čini mi se odigrao devet minuta dok nije zaradio peti faul. Lesor je vrlo rano ušao u probleme sa ličnim greškama. Završio je meč sa četiri faula i Dante Eksum koji je takođe meč završio sa četiri lične greške. Sve je ovo bilo bitno".

Košarkaši Partizana su ovim porazom završili takmičarsku godinu u Evroligi u sezoni 2022/23.

"Imamo mnogo razloga da budemo zadovoljni, sa naravno velikim žalom jer posle 2:0 nismo uspeli da odemo na Fajnal-for. Igrači u svlačionici su posle meča bili mnogo tužni, ali moramo naći snage da, od petka kada budemo počeli da igramo ABA ligu, zaboravimo ovo što je bilo i da imamo ispred sebe veliki cilj, a to je osvajanje Jadranske lige", rekao je trener crno-belih i dodao da je Partizan zaslužio da i u narednim godinama bude član Evrolige.

"Govorilo se mnogo pred treću i četvrtu utakmicu na našem terenu da će atmosfera biti nesportska. Svi ste bili svedoci koliko je to bilo dobro i koliko smo lepu sliku poslali. Mislim da nema kluba, igrača, trenera i navijača koji ne želi da dođe u Arenu i da prisustvuje utakmicama Partizana. Ja se nadam da ćemo se izboriti za taj status, to je najveća želja. To je uostalom bio i moj veliki cilj kada sam došao u Partizan. Generalno, veoma sam ponosan na sve ono što smo prikazali ove sezone u Evroligi."

Nešto više od 100 navijača bodrilo je Partizan u Madridu.

"Navijači Partizana su neverovatni, grupa ljudi je sa Malte došla da bodri tim. Hvala im na podršci tokom cele sezone u Evroligi. Partizan je tim i klub koji treba da bude stalni član Evrolige", zaključio je Obradović.

Košarkaši Real Madrida posljednji su učesnici Fajnal-fora u Kaunasu. Madriđani će u polufinalu u Žalgirio Areni igrati protiv Barselone. U drugom polufinalu sastaće se Olimpijakos i Monako.

Završni turnir Evrolige igra se od 19. do 21. maja.