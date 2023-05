Obradović: Pred nama je utakmica koja znači biti ili ne biti

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da je pred njegovim timom meč sa Studentskim centrom koji znači biti ili ne biti.

Košarkaši Partizana će sutra u Podgorici gostovati ekipi Studentskog centra u drugom meču četvrtfinala plej-ofa ABA lige. Serija se igra na dvije pobjede, a Studentski centar je u prvom meču slavio 84:83.

"Znamo da je pred nama utakmica koja znači biti ili ne biti. Moramo da se spremimo i vratimo seriju u Beograd. Da bismo to uradili, potrebno je da igramo na daleko boljem nivou u odnosu na prvi meč. Bolje energetski, bolje motivaciono i daleko pametnije. Sve to je potrebno ukoliko mislimo da dođemo do pobede", rekao je Obradović, prenosi zvanični sajt kluba.

Košarkaš Partizana Zek Ledej je istakao da su svi u njegovom timu svjesni situacije.

"Plan utakmice je spreman i mi moramo ostati koncentrisani da ga sprovedemo do kraja. Igramo utakmicu plej-ofa u kojoj je ulog sve ili ništa. Nema potrebe da pričamo o bilo čemu drugom ili bilo kakvoj dodatnoj motivaciji kada je ovakva situacija. Moramo biti na najvišem mogućem nivou u svakom trenutku od sada pa sve do kraja sezone", istakao je Ledej.

Utakmica između Studentskog centra i Partizana biće odigrana sutra od 19 sati u Podgorici.