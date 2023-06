Obradović: Prešli smo brojku od 500.000 navijača

Košarkaši Partizana pobijedili su Crvenu zvezdu rezultatom 88:80 u prvom meču finala ABA lige.

Partizan je uspio da odbrani domaći teren u prvom susretu i savlada ekipu Crvene zvezde poslije velike drame u finalu.

Na konferenciji za medije je prvi meč finala analizirao trener Partizana Željko Obradović.

"Ponosni da smo prešli brojku od 500.000 navijača i to nema niko u Evropi. Navijača koji su toliko odani da je to neverovatno i još jednom bih da im se zahvalim na svemu što su radili tokom sezone i na ovoj utakmici. Dva različita poluvremena, a zbog sjajnog šuta smo kontrolisali utakmicu u prvom poluvremenu i očekivali smo da Zvezda reaguje, reagovali su i vratili se u utakmicu, ali smo uspeli da privedemo meč kraju i povedemo sa 1-0. Važno je upravo to i okrećemo se sledećoj utakmici koja je za 48 sati. Čestitam igračima", rekao je Željko Obradović.

O tome šta se dogodilo u dva poluvremena i Aleksi Avramoviću, rekao je:

"Razlika je upravo ovo o čemu sam pričao, šut za dva i tri i u drugom šutiramo 0/7 i to je glavna razlika. Aleksa ima ogromnu želju da igra i pomogne ekipi, a u petak je dobio dozvolu da trenira i u nedelju uradio prvi trening i juče pred utakmicu. Videćemo, nadam se da ćemo ga koristiti u plej-ofu jer on može da donese ogromnu energiju i ono što se očekuje od njega agresivnost u dobrani. E sad koliko je spreman i što nije trenirao i ako dobije šansu daće sve od sebe", rekao je on, prenosi b92.

O Smailagiću:

"Sutra trening samo da se detalji postave, gledaćemo i probati da pripremimo sledeću utakmicu na najbolji način. Smailagić je odigrao dobro, potreban nam je na toj poziciji. Zek je odigralo fenomenalo prvo poluvreme, ali Smailagića ćemo koristiit na obe pozicije - četiri i pet"