Obradović: Tim izgleda umorno, kao da nije bilo želje da se igra

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je večeras poslije poraza od Cedevita Olimpije (95:83) u drugom meču polufinalne serije ABA lige da je njegov izgledao umorno, kao da nije bilo želje da se igra.

"Želim da čestitam ekipi Cedevita Olimpije na zasluženoj pobedi. Igrali su bolje od nas, osim prvih 15 minuta, posle toga su oni odigrali mnogo bolje i energetski i što se tiče želje i same košarke. Zaista im čestitam, bila je ovo prelepa atmosfera, gde su navijači Partizana i Olimpije napravili nešto mnogo lepo i to valja istaći", rekao je Obradović na konferenciji za novinare poslije meča.

Jedan od novinara je pitao Obradovića da li je možda njegov tim umoran poslije meča sa Cedevita Olimpijom prije dva dana u Beogradu i dugog putovanja autobusom od Beograda do Ljubljane.

"Iskreno, tim možda izgleda umorno. Kao da nije bilo želje da se igra. Kad pogledate skokove i izgubljene lopte, naterali smo ih da naprave 12 izgubljenih lopti. Juče smo došli u 08.30 časova u našu dvoranu i stigli smo ovde do 17.00 časova, možda je to teško igračima. Umorni? Ali to nije glavni razlog. Vreme je sad za plej-of. Svi moramo da imamo veliku želju da odemo u finale. Sedam dana je više nego dovoljno da se spremi utakmica i da se uđe u finale", zaključio je Obradović.