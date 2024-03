Obradović nakon Podgorice: Okrenuli smo promenom odbrane

Mi smo uspeli da okrenemo utakmicu kada smo promenili odbranu, istakao je Željko Obradović, trener Košarkaškog kluba Partizan nakon pobjede u Podgorici.

U 24. kolu ABA lige, Partizan je savladao Studentski centar sa 78:84 (26:20, 15:18, 17:25, 20:21)

Nakon efikasnijeg starta domaćeg tima koji je nakon deset minuta igre imao šest poena prednosti, ekipa Partizana je od druge dionice polako počela da preuzima kontrolu utakmice.

Na polovini susreta, Partizan je bio na minus tri, da bi već početkom drugog poluvremena, Balša Koprivica zakucavanjem donio preokret.

Do isteka trećeg perioda, crno-bijeli su povećali prednost da bi u posljednjem periodu igre ona postala i dvocifrena. U smiraj susreta, domaći tim je uspio da smanji zaostatak na konačnih šest poena.

“Mislim da je bila zanimljiva utakmica. Studentski centar je otvorio meč veoma dobro, igraju veoma dobru košarku ove godine. Čestitam treneru Jaraki, jer se vidi njegova ruka u tome kako taj tim izgleda, izuzetno su agresivni i sa veoma jasnim idejama. Mi smo uspeli da okrenemo utakmicu kada smo promenili odbranu. Na kraju smo došli do toga da napravimo tu najbitniju razliku i to je ono što je najvažnije, tačnije da smo posle prve četvrtine koju smo izgubili, sve tri ostale četvrtine dobili. Naravno, svaka utakmica do kraja, i u ABA ligi i Evroligi nam je važna, i probaćemo da nastavimo da radimo i da se borimo do kraja, pa ćemo videti gde ćemo završiti. Još jednom, želeo bih da se zahvalim svim ljudima na gostoprimstvu ovde i da se zahvalim svim ljudima koji su došli večeras u dvoranu, i navijačima Studentskog centra i naravno, najvijačima Partizana", naglasio je Obradović.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.