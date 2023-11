Obradović objasnio šta je presudilo u Minhenu

Trener Partizana Željko Obradović kratko je prokomentarisao poraz od Bajerna u Evroligi.

"Crno-beli" su izgubili u osmom kolu rezultatom 94:85.

"Kada pogledate krajnji rezultat i ovih devet poena razlike deluje kao da je to bila laka pobeda Bajerna ali je zapravo jedan posed odlučio utakmicu. Njihovi poeni uz faul i bacanje bili su ključni momenat. To je to", rekao je Obradović poslije meča.

Partizan naredni meč igra protiv Albe u petak u Beogradu.

"Crno-beli" imaju skor 3-5 u elitnom takmičenju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.