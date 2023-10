Obradović otkrio sve o Mirotiću i neuspjelom transferu

Želimir Obradović, strateg Partizana, dao je veliki intervju za "Nedeljnik" uoči početka nove sezone Evrolige.

Najtrofejniji evropski stručnjak se u jednom dijelu osvrnuo na "slučaj Nikola Mirotić". Da podsjetimo nekadašnji španski reprezentativac rođen u Podgorici bio je već viđen u "crno-belom" dresu.

"Ispričaću sve ono što ja znam o tome. Posle nekoliko razgovora koje smo obavili sa Nikolom, što ja, što uprava kluba, on me je pozvao i rekao da sigurno dolazi u Partizan. Ostalo je bilo da se reše papirološke stvari između njega i Barselone i ta čitava zavrzlama. Međutim, mi smo za sve to vreme nastavili da komuniciramo. Nikola je izuzetno vaspitan momak i svi ti razgovori su bili vrlo prijatni i sve je teklo kako treba – razgovarli smo o procesu sastavljanja tima, koje igrače želimo da dovedemo, kako planiramo da igramo, on se zanimao za svaki detalj. Posle dve nedelje takvih razgovora, on me je pozvao i rekao da ipak ne može da dođe. Kada sam ga pitao zašto, rekao mi je da su u pitanju – pritisci", rekao je Obradović.

Da li je rekao kakvi pritisci? I kako ste vi reagovali?

"Ja sam mu rekao da smo svi mi pod pritiskom, da je to deo posla, i vređanje, i očekivanja, i pretnje, ali da niko nije zaista trpeo neke posledice od tog pritiska i da mislim da on može sa tim da se nosi. On mi je tada rekao da je dobio nekoliko poziva i da je prinuđen da odustane".

Ko ga je zvao?

"Reći ću vam tačno kako je on meni rekao. Nije izgovorio nijedno ime, ali mi je rekao da je dobio pozive "iz politike" i "iz crkve".

Da li ga je zaista, kako se pričalo zvao patrijarh SPC Porfirije?

"Nikola nije otkrio nijedno ime, ali mi je rekao da su u pitanju ljudi iz politike i crkve. Toliko znam. On to može da potvrdi".