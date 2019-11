Obradović pobjesnio i izvrijeđao igrače

Košarkaši Fenerbahčea doživjeli su novi poraz u Evroligi, uz lošu igru bolji od turskog tima bio je CSKA u Moskvi rezultatom 88:70.

Loša igra gostujućeg tima žestoko je iznervirala Željka Obradovića.

Srpsku stručnjak je na tajm-autu dobro izvrijeđao sve svoje igrače, a posebno Luiđija Datomea.

"Vi ste dobri momci, da vi ste dobri momci. J...te se svi. Želite da vam ovo ponovim milion puta? J..i se Điđi Datome! Ok? Srami se! I ti Mahmutoglu!", grmio je Obradović.

Fenerbahčeu je ovo šesti poraz u osam utakmica i trenutno je daleko od mjesta koje vodi u plej-of.

