Obradović pred sutrašnji meč: Moramo da vodimo računa o sebi

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da Olimpijakos igra veoma strpljivo u napadu i istakao da je ključ utakmice sa grčkim klubom u dobroj odbrani.

Košarkaši Partizana će sutra od 20.30 časova u beogradskoj "Štark areni" dočekati Olimpijakos u 32. kolu Evrolige.

"Imamo to iskustvo igranja protiv njih u prvom delu Evrolige. To iskustvo trebalo bi da nam pomogne kako da igramo sa njima. To je ekipa, koja je napravljena za najveće domete, imaju kvalitet, imaju prepoznatljiv način igre za vreme koliko je Jorgos Barcokas trener", rekao je Obradović na konferenciji za medije u Beogradu.

On je istakao da Olimpijakos igra veoma strpljivo u napadu.

"Očekuje nas posao da čitamo njihovu odbranu, biće dosta preuzimanja, protoka lopte u napadu. Oni su tim koji igra veoma strpljivo i dosta toga se odigrava u samoj završnici napada. Imaju izuzetnu realizaciju poslednjih napada, moraćemo da igramo odbranu 24 sekunde. Tu negde leži ključ utakmice", dodao je Obradović.

On je istakao da se američki košarkaš Zek Ledej još nije vratio u Beograd. Ledej je otputovao u Ameriku zbog smrti oca, a utorak je trebalo da se priključi treninzima Partizana.

"Bio je obavešten, trebalo je da juče ujutru dođe na trening. Nije došao, a mislim da ima problema sa letovima, ali pravo da vam kažem, to je pitanje o kojem se bave drugi ljudi iz kluba", naveo je Obradović, prenosi Tanjug.

Košarkaši Partizana očekuju veliku podršku navijača, pošto su sve ulaznice za duel sa Olimpijakos rasprodate prije osam dana.

"Ništa novo, to je nešto što je uobičajeno, oni su ti koji nam daju moral, želju, snagu i teraju nas na borbu. Nadam se da ćemo mi to da prenesemo na teren i da će igrači znati da prepoznaju situaciju i koliko nam znači pobeda u meču sa Olimpijakosom. Dobro je što sve zavisi od nas. Ponosni smo što imamo takve navijače i da postoji takvo interesovanje", naveo je Obradović.

Partizan se trenutno nalazi na 11. mjestu na tabeli Evrolige sa 14 pobeda i 17 poraza. "Crno-beli" se bore za plasman u plej-in Evrolige. Olimpijakos je peti sa skorom 19/12.

"Trebalo bi razmišljati o svakoj narednoj utakmici, kalkulacije postoje, ali ja nisam bavio time. Mislim da bi trebalo da vodimo računa o sebi i da u ove tri utakmice uđemo najbolje što možemo", zaključio je Obradović.

