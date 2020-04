Obradović, trener KK Monako za "Nezavisne": Učim francuski i vežbam

Ovo vreme koristim kako bih učio francuski, a na terasi imam rekvizite za vežbanje i mislim da ću sada biti u boljoj formi nego kada sam bio igrač (smijeh), rekao je u razgovoru za "Nezavisne" Saša Obradović, trener Košarkaškog kluba Monako.

Pandemija virusa korona, koji je u karantin zatvorio veliki dio svijeta, Obradovića i njegovu porodicu je "zaključao" u Monaku, gdje ovaj košarkaški stručnjak radi već više od godinu dana. Situacija u Francuskoj nije blistava pošto je virusom zaraženo više od 40.000 ljudi. Obradović je istakao da se nalazi direktno u Monaku i dodao da su ljudi veoma disciplinovani.

"Izolovan sam od svega. Nisam direktno u Monaku, nego u jednom mestu pored. Ovde nema puno ljudi i ovo je najbolje mesto za karantin. Naravno, gde god da si, veoma je važno da poštuješ odluke vlasti. Nema mnogo ljudi na ulicama i svi se trude da budu veoma disciplinovani", počeo je razgovor Obradović.

NN: Kako provodite vrijeme u karantinu, da li izlazite napolje?

OBRADOVIĆ: Dozvoljen je izlazak sat vremena dnevno i za to moraš da imaš papir na kojem piše zašto izlaziš napolje. Sme da izlazi samo jedan od ukućana. Izlazak iskoristim da odem da kupim namirnice, a ostatak vremena trčim. Na terasi imamo rekvizite za vežbanje i mislim da ću sada biti u boljoj formi neko kada sam igrao (smijeh). Cilj mi je da što manje osetim tragove povreda koje sam imao u karijeri i mogu reći da se mnogo bolje osećam.

NN: Naravno, i u ovo vrijeme ne smije se zapostaviti posao, mnogo vremena posvećujete sportu?

OBRADOVIĆ: Naravno, posvećen sam sportu. Analiziram dosadašnje utakmice, u svakodnevnom sam kontaktu sa saradnicima, gledam utakmice... Osim sporta, učim francuski. Tokom sezone nemaš mnogo vremena ni koncentracije. Sam učim i znam da će mi trebati vremena. Godinu dana sam ovde i nisam se mnogo pomakao u tom pogledu pa se sada trudim i zacrtao sam sebi da svaki dan dva sata učim jezik. Svi čekamo da ovo prođe. Nikome nije lako biti u četiri zida skoro po celi dan i da ne upražnjavaš životne navike na koje si navikao.

NN: Sport je u potpunosti "zaleđen". Vjerujete li da će kada sve ovo prođe biti prostora da se prvenstva završe?

OBRADOVIĆ: Svi se nadamo da će se ovo sve vrlo brzo završiti. Dosta je nepoznanica. Glupo je pričati o svemu ovome kada su životi u pitanju. Ali moramo da budemo pozitivni. Ne mislim da će se prvenstvo u Francuskoj završiti. Dosta klubova je u krizi. Strazbur je, kako sam čuo, u procesu raskida ugovora sa strancima kako bi nešto uštedili. I mi smo naše igrače pustili u SAD. I pitanje je kada se sve bude smirilo da li će moći da dođu, da li će u tom slučaju morati u karantin, a iskreno i ne vidim datume kada bi se to igralo. Igrači imaju ugovore do juna i ne znamo da li će se to prebaciti na jul. Mnogo je upitnika u ovom trenutku. Svi čekamo razvoj situacije. Mnogo je para izgubljeno preko sponzora i TV prava...

NN: Najave su ipak da će se sezona u Evroligi i Evrokupu privesti kraju?

OBRADOVIĆ: Što se tiče Evrolige i Evrokupa, tu je situacija dosta jednostavnija, jer može da se odigra top 8 i sve bi bilo gotovo za jedan vikend.

NN: U Srbiji se pričalo da bi eventualni završni turnir trebalo da se igra u Beogradu jer je Partizan obezbijedio prednost domaćeg terena do samog kraja takmičenja?

OBRADOVIĆ: I mi smo obezbedili prednost domaćeg terena, što nam je jako bitno jer retko gubimo kod kuće. Mislim da to ne bi trebalo da bude pravilo samo jer je Partizan bio najbolji. Sve ekipe su oštećene i ne bi bilo fer da neko na osnovu svega bude nagrađen. Najpravednije bi bilo da se sve odigra na neutralnom terenu.

NN: I za kraj, kakvo je Vaše mišljenje o tome da se proglase prvaci na osnovu trenutnog stanja na tabeli? Da li je možda bolje opcija da se sve poništi ukoliko se ne steknu uslovi da se ponovo zaigra?

OBRADOVIĆ: Ako bi se to desilo, mi bismo bili prvaci Francuske, ali ja se ne bih tako osećao i ne bih bio zadovoljan takvim ishodom. Igranje u praznim halama svakako nikome nije cilj. U svemu ovome košarka gubi najviše jer se i igra zbog navijača. Neke države su već proglasile prvake, ali moje mišljenje je da ne bi bilo dobro proglasiti šampione na osnovu sadašnjeg stanja na tabeli. Mislim da bi najpravednije bilo da se sve igra iz početka.