Odlična partija Vučevića nedovoljna, Milvoki na korak do druge runde

Milvoki Baksi poveli su sa 3:1 u seriji protiv Orlando Medžika u prvoj rundi plej-ofa.

Poslije uvodne pobjede Orlanda, Baksi su pobijedili na tri vezane utakmice.

U četvrtom meču slavili su rezultatom 119:106.

Crnogorski centar Nikola Vučević odigrao je sjajan meč.

Postigao je 31 poen, imao je 11 skokova, 7 asistencija i dvije blokade.

Pratili su ga Terens Ros sa 19 poena i 7 skokova, kao i Markel Fulc sa 15 poena, 5 skokova i 7 asistencija.

Ali, to nije bilo dovoljno protiv aktuelnog MVP-ja lige.

Janis Adetokumbo postigao je 31 poen, uz 15 skokova i 8 asistencija.

Odličan je bio i Kris Midlton sa 21 poenom i 10 skokova.

Dobro se držao Orlando u prvom poluvremenu i imao je zaostatak od šest poena.

Prva četvrtina bila je nešto "tvrđa" (22:18), dok su se u drugoj timovi "raspucali" (36:34).

Orlando se nije predavao i dobro su odigrali treću deonicu, pa su pred poslednjih 12 minuta ušli sa samo minus tri.

Međutim, proradio je Kris Midlton, koji je bio nezaustavljiv i serijom 18:3 Milvoki odlazi na +17.

Tu je bio kraj i povratka nije bilo.

